Los inversionistas extranjeros están reingresando al mercado de deuda en pesos de Colombia, haciendo caso omiso de los riesgos de que Gustavo Petro, un candidato que quiere reformar el modelo económico de la nación, pueda ser elegido presidente este año.

En febrero, los fondos extranjeros —que poseen alrededor de una cuarta parte de la deuda local colombiana— fueron compradores netos de 1.6 billones de pesos (US$ 423 millones) de bonos del Gobierno local conocidos como TES. Es la mayor cantidad registrada en seis meses, según datos del Ministerio de Hacienda.

“Colombia es muy atractivo, no hay un bono que pague un interés más alto con esa calificación crediticia”, dijo vía telefónica Ana Vera, economista jefe de IN ON Capital, con sede en Panamá. “Las encuestas muestran todavía un alto porcentaje de personas indecisas por el voto de presidente, por lo que no dan por hecho que el candidato de izquierda Gustavo Petro pueda ganar”.

Los extranjeros poseen actualmente aproximadamente 100 billones de pesos en estos bonos, equivalentes a alrededor del 8.5% del producto bruto interno (PBI), según un tuit del director de Crédito Público, César Arias .

Colombia perdió su estatus de grado de inversión el año pasado después de que la pandemia disparara el déficit fiscal, y la deuda del Gobierno aumentara a más del 60% del PBI.

El senador Gustavo Petro, un candidato que prometió detener la exploración petróleo y gravar a los más ricos, lidera en las principales encuestas de cara a las elecciones del 29 de mayo.

El mes pasado, Bank of America Corp elevó su recomendación para la deuda externa de Colombia a sobreponderar desde ponderar, citando una carrera presidencial más competitiva y estimando que “los bonos ya están cotizando en un deterioro fundamental significativo”.

El peso ha avanzado un 8.6% frente al dólar durante el último mes, el mejor desempeño entre los principales mercados emergentes.