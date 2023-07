Las exportaciones cerrarían el 2023 con una contracción de -0.7% a consecuencia de los conflictos sociales, condiciones climatológicas adversas, una baja cotización de los commodities y menores expectativas de crecimiento mundial, estimó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En marzo, el gremio había proyectado un incremento de 2.8%, pero en los últimos meses se registraron cambios significativos en la economía, por lo que ahora se prevé cerrar el año en rojo.

Los envíos peruanos al exterior alcanzarían los US$ 63,208 millones, interrumpiendo dos años de buen comportamiento, con alzas de 4.5% en el 2022 y de 48% en el 2021.

La desaceleración económica mundial, cuya tasa pasaría de 3.5% en el 2022 a 3% en el 2023, según el último reporte del FMI (julio del 2023), será uno de los factores que expliquen el comportamiento negativo de las exportaciones peruanas, así como los menores precios de los commodities, que perjudicarán a los hidrocarburos y agricultura.

“Las menores expectativas de nuestros principales socios comerciales como EE.UU., con sus perspectivas de endurecimiento de las condiciones financieras, y China con el riesgo de crisis en su sector inmobiliario indican un panorama no muy alentador”, señaló ADEX.

En el plano local, los conflictos sociales como los acontecidos en los primeros meses del año, que afectaron principalmente a sectores como la minería, agricultura y acuicultura, sumados a los fenómenos meteorológicos adversos como El Niño, incidirían en el comportamiento del comercio exterior peruano.

¿Cómo le irá a las exportaciones tradicionales?

Los despachos primarios alcanzarían los US$ 44,191 millones, con una contracción de -2.7% respecto del 2022. La cifra se explicaría por la caída de los hidrocarburos (-37.8%), pesca tradicional (-16.4%) y agro tradicional (-57.7%).

Sin embargo, la minería tendría un alza de 6.3%, gracias a la producción de la mina Quellaveco (en Moquegua), a pesar de una menor cotización del precio del cobre que, según el Banco Mundial, bajaría 3.6% en el 2023 por la menor demanda del sector inmobiliario chino.

Expectativas sobre exportaciones con mayor valor agregado

En tanto, los envíos de productos no tradicionales sumarían US$ 19, 017 millones al término del 2023, con un incremento anual de 4.3%. Este aumento se sostendría en actividades como la agroindustria (evolución de 6.4%), pesca y acuicultura (27.5%), minería no metálica (52.9%), metalmecánica (7.9%) y varios (8.6%).

Adex precisa que las exportaciones agroindustriales tendrían una evolución menor al crecimiento promedio de los últimos 10 años (10.6%). Incluso en el 2022 se ralentizaron (7.2%).

Por el contrario, el rubro con mayor dinamismo sería la minería no metálica, que sumaría US$ 1,670 millones a diciembre del 2023, principalmente por la mayor demanda de fosfatos de calcio (insumo utilizado en la elaboración de fertilizantes) por parte de EE.UU.

