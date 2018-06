Estados Unidos habría pedido a OPEP aumento de producción de petróleo

El gobierno de Estados Unidos ha pedido discretamente a Arabia Saudita y a algunos otros productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que aumenten la producción de petróleo en alrededor de 1 millón de barriles por día, según personas con conocimiento del asunto.

La inusual solicitud se produjo después de que los precios minoristas de la gasolina en EE.UU. subieran a su nivel más alto en más de tres años y el presidente Donald Trump se quejara públicamente en Twitter sobre la política de la OPEP y el aumento de los precios del petróleo.

También tiene lugar tras la decisión de Washington de volver a imponer sanciones a las exportaciones de crudo de Irán que anteriormente habían desplazado alrededor de 1 millón de barriles por día, o poco más del 1% de la producción mundial.

Si bien los legisladores estadounidenses han criticadohabitualmente a la OPEP en tiempos de altos precios del petróleo, y el gobierno en ocasiones ha alentado al cártel a bombear más, es inusual que Washington pida un aumento de producción específico, señalaron las mismas personas, que solicitaron no ser identificadas dado que se trata de conversaciones privadas. No está claro exactamente cómo se

comunicó la solicitud.

La solicitud estadounidense fue debatida en una reunión de algunos ministros de petróleo árabes durante el fin de semana en la ciudad de Kuwait, dijeron las fuentes.

Una declaración publicada después de las conversaciones prometía "garantizar que los suministros de petróleo estables estén disponibles de manera oportuna para satisfacer la creciente demanda y contrarrestar las disminuciones en algunas partes del mundo".

El mes pasado, Arabia Saudita y Rusia propusieron un aumento gradual de la producción, aunque otros miembros del grupo aún no han expresado su acuerdo.

Los futuros del petróleo referencial Brent cayeron hasta un 1.5% a US$ 74.16 por barril en las operaciones de Londres luego de que se informara sobre la solicitud de EE.UU. "Parece que la OPEP lo hizo de nuevo", escribió Trump a mediados de abril en una publicación en Twitter. "¡Los precios del petróleo están artificialmente muy altos! ¡No es bueno y no será aceptado!"

La Casa Blanca declinó comentar conversaciones específicas,pero un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. dijo que el acceso a energía confiable y asequible apuntala el crecimiento económico global y la seguridad de la nación.

"Celebramos cualquier acción basada en el mercado que aumente el acceso a la energía y fomente una economía mundial saludable", señaló el portavoz.

El mes pasado, el secretario del Tesoro de EE.UU., StevenMnuchin, reveló que Washington tuvo "varias conversaciones con varias partes que estarían dispuestas a aumentar el suministro de petróleo para compensar" el impacto de las sanciones estadounidenses en la producción petrolera iraní.

Aunque Mnuchin no entregó detalles, solo cuatro países dela OPEP y sus aliados tienen suficiente capacidad de producción adicional para compensar ese impacto: Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

La OPEP y un grupo de países no pertenecientes a la OPEP, entre ellos Rusia, México y Kazajstán, acordaron a fines de 2016 recortar la producción de petróleo en un total combinado de 1.8 millones de barriles por día en un esfuerzo por impulsar los precios del petróleo. El precio del crudo Brent, la referencia mundial, ha aumentado desde menos de US$ 45 por barril antes de que se firmara el acuerdo hasta más de US$ 80 por barril el mes pasado.

Ansiedad del consumidor

El acuerdo de la OPEP eliminó más crudo del mercado de lo

que originalmente se pretendía debido al colapso de la industria

energética venezolana.

Dado que los inventarios de petróleo enlos países desarrollados volvieron a su promedio de cinco años y los precios del combustible se acercaron a niveles que afectan a los consumidores, Arabia Saudita y Rusia han comenzado a hablar de aumentar nuevamente la producción, lo que llevó al Brent a retroceder a US$ 75.

La OPEP y sus aliados discutirán su política de producción para el segundo semestre del año en reuniones programadas para el 22 y 23 de junio en Viena. El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, dijo el mes pasado que el reino comparte la "ansiedad" de las naciones consumidoras sobre los altos precios del petróleo y agregó que la OPEP y sus aliados "probablemente aumentarían" la producción.

Los comentarios más recientes de Trump y la solicitud deaumentar la producción de petróleo se encuentran entre las intervenciones más contundentes por parte de EE.UU. en los asuntos de la OPEP desde que Bill Richardson, secretario de Energía durante la segunda administración de Bill Clinton, telefoneó al ministro saudí en medio de una reunión de la OPEP en el 2000 para solicitar un aumento de producción.

La intervención enfureció a otros miembros del grupo, exacerbando un cisma entre Arabia Saudita e Irán.