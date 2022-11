Empresas y gobiernos de la región han vendido cerca de US$ 44,000 millones de bonos en dólares este año, a medida que la Reserva Federal aumentó fuertemente los costos de endeudamiento. Dicha cifra equivale a la menor cantidad para el mismo período en cualquier año desde la crisis financiera mundial en el 2008, según datos compilados por Bloomberg.

Es un dilema que, según advierten los analistas, pospondrá la típica avalancha de ventas de bonos de principios de año hasta al menos la segunda mitad del 2023. Si bien es probable que los prestatarios con grado de inversión puedan continuar sin la ayuda de los tenedores de bonos extranjeros, hay menos opciones para los bonos con calificación de grado especulativo de empresas o gobiernos con mayor riesgo de default.

“El potencial de que las tasas se mantengan en los niveles actuales o suban probablemente esté disuadiendo a los emisores de acudir al mercado”, dijo Teresa Alves , analista de Goldman Sachs Group Inc. “Es probable que siga siendo un problema hasta que alcancemos el punto máximo de la tendencia restrictiva”.

América Latina, que está dominada por prestatarios de alto rendimiento, hasta el 28 de noviembre había visto caer la emisión de bonos en alrededor del 63% con respecto al mismo período del año previo, según datos compilados por Bloomberg.

En comparación, las ventas de deuda en moneda fuerte cayeron aproximadamente un 41% en Europa del Este y alrededor de un 48% en las economías emergentes de Asia durante el mismo período.

Es una posición sombría para los funcionarios latinoamericanos que este año vieron evaporarse el apetito de Wall Street por los bonos de riesgo en medio del temor a una aceleración de la inflación y una posible recesión.

Los gobiernos que recurren a impuestos más altos corren el riesgo de aumentar la presión sobre los ciudadanos que ya sienten las consecuencias de la inflación. Al mismo tiempo, los préstamos multilaterales y entre países a menudo vienen con concesiones, mientras que es más difícil acudir a los mercados de deuda locales después de las recientes alzas de tasas de los bancos centrales.

“Si el mundo continúa así durante otros 18 meses de alto estrés y altos rendimientos, es posible que veamos quiebras entre las empresas que no pueden refinanciar su deuda”, dijo Phil Torres , codirector global de deuda de mercados emergentes en Aegon Asset Management en Chicago.

Colapso de los bonos

Eso ha dejado a Wall Street con un menor apetito por los bonos de riesgo. Este año, los inversionistas han sido los menos interesados en los prestatarios con calificación de grado especulativo de América Latina y han bloqueado efectivamente nuevas emisiones de países como El Salvador.

Las cosas todavía son complicadas para los emisores de alto rendimiento que aún pueden acceder al mercado a tasas más altas. Colombia —cuya deuda fue rebajada a chatarra por dos calificadoras el año pasado— vendió el lunes nuevos bonos a 10 años a pesar de que costará al país más del doble del interés que su anterior oferta de bonos de duración similar. Colombia también ofreció recomprar deuda con vencimiento en el 2023 y 2024.

Los emisores de grado de inversión han tenido mejor suerte y México ha colocado un total de US$ 8,000 millones en bonos, lo que lo convierte en el mayor vendedor de deuda de la región en el 2022, seguido por Chile, con una emisión de US$ 6,000 millones en deuda, según datos compilados por Bloomberg. Panamá, mientras tanto, vendió este mes otros US$ 1,500 millones en deuda con un cupón de 6.4% y anunció una recompra de más de US$ 800 millones en bonos.

En tanto, es probable que Paraguay posponga la venta de hasta US$ 548 millones en bonos que tenía prevista para principios de 2023 hasta que tenga más visibilidad sobre la dirección de las tasas.

Otros emisores típicamente activos no han estado dispuestos a vender deuda a las tasas actuales, dijo André Silva, jefe de mercados de capital de deuda de América Latina para BNP Paribas en Nueva York.

“La esperanza es que comencemos a ver más actividad de emisión el próximo año, primero de soberanos y cuasisoberanos, y luego corporativos”, dijo Silva. “Una vez que el mercado pruebe algunos nombres, los inversionistas podrían tener más confianza para probar los créditos BB+ y BB”.