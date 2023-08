Los prestatarios superaron una serie de obstáculos para ingresar al mercado, desde el colapso de los bancos regionales de Estados Unidos hasta los problemas inmobiliarios de China y los esfuerzos persistentes de los bancos centrales para enfriar la inflación mediante el aumento de las tasas de interés. Los obstáculos son cada vez mayores: la percepción empeoró en las últimas semanas a medida que los rendimientos del Tesoro aumentaron y los inversionistas reevaluaron la amenaza que representa la desaceleración del crecimiento para los prestatarios.

Hasta el martes, la emisión de firmas financieras, excluidas las inmobiliarias, había subido alrededor de un 6% este año, según datos compilados por Bloomberg. Dicho incremento corresponde al ritmo más rápido en alcanzar los US$ 2 billones en el casi cuarto de siglo que Bloomberg ha rastreado los datos.

Las ventas de valores denominados en euros aumentaron un 52% con respecto al mismo período del año pasado y representan la mayor participación a nivel mundial por primera vez desde 2014, mientras que las ofertas en dólares cayeron.

Las ventas en euros superan al resto del mundo | Volumen de ventas de bonos del año hasta la fecha por finanzas en equivalente en dólares.

“Si el mercado sigue siendo relativamente sólido, esperamos que los bancos sigan imprimiendo y busquen los requisitos de prefinanciación para 2024″, dijo Lloyd Harris, director de renta fija de Premier Miton Investors, sobre los prestatarios europeos. “Estamos satisfechos con la solvencia de los nombres en la gran mayoría de los casos”.

Hasta ahora, los inversionistas han estado felices de comprar bonos financieros, apostando a que una política monetaria más restrictiva enfriaría la economía global, pero no la llevaría a una recesión profunda.

La perspectiva de una desaceleración llevaría a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a comenzar a recortar las tasas a fines de este año o principios del próximo, se pensaba. Mientras tanto, después de años con tasas de referencia en o cerca de cero, los tenedores de bonos finalmente fueron recompensados con rendimientos suculentos.

Incluso los bancos regionales en Estados Unidos han estado acudiendo al mercado a medida que se desvanece el trauma del colapso de SVB Financial Group en marzo. Truist Financial Corp., PNC Financial Services Group Inc., US Bancorp y Fifth Third Bancorp han vendido bonos desde principios de junio.

Las ventas superan los US$ 2 billones en el tiempo más rápido | Este año ha tenido un ritmo récord de emisión de bonos financieros

Sin embargo, esa percepción de confort se ha desvanecido un poco en las últimas semanas. Las rápidas alzas de tasas por parte de los bancos centrales están ejerciendo presión sobre los prestatarios corporativos e individuales en muchos países, provocando un aumento de los defaults y la aparición de grietas en los sectores inmobiliarios.

Al mismo tiempo, los inversionistas han llegado a creer que las tasas se mantendrán altas por más tiempo. El rendimiento de la nota del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentó esta semana a su mayor nivel desde 2007, al 4.36%, frente al 3.75% de mediados de julio.

Los diferenciales en bonos financieros de grado de inversión en dólares, aproximadamente la mitad de los cuales son de bancos, están vías a ampliarse por primer mes en cinco, según muestra un índice de Bloomberg, aunque todavía son más bajos que a principios de año.

Algunos inversionistas se están alejando de los bancos estadounidenses más pequeños, que vuelven a estar en el centro de atención: Moody’s Investors Service rebajó este mes sus calificaciones crediticias en 10 de ellos, mientras que S&P Global Ratings hizo lo mismo el lunes con una gran cantidad de bancos.

Los activos de la industria fiduciaria de China han caído desde un pico de 2017 | Los reguladores han controlado a la industria sobre los riesgos potenciales.

Fuera de Estados Unidos, los riesgos para los bancos también están aumentando, incluida una escalada de la crisis inmobiliaria en China y una crisis del costo de vida en el Reino Unido.

Las empresas chinas son los mayores emisores individuales de bonos financieros este año, con alrededor de US$ 410,000 millones, de los cuales más del 90% ha sido en yuanes. Los grandes bancos chinos deberían tener las reservas para resistir las consecuencias de una caída en el mercado inmobiliario y los efectos en cadena para los bancos en la sombra de la nación, dijo S&P la semana pasada.

Los inversionistas tienen que sopesar la solidez general del sector bancario frente a la posibilidad de que las rupturas financieras causen ondas en los mercados.

Problemas de Zhongrong atraen el escrutinio de la industria fiduciaria | La compañía se encuentra entre las 10 principales firmas fiduciarias de China