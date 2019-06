Elon Musk pierde US$ 4,900 millones en peor inicio de año para Tesla

Las acciones de Tesla Inc. nunca han tenido un inicio de año tan pésimo como en el 2019, y Elon Musk está pagando el precio más alto.



El título de la compañía ha perdido un 43% desde principio de año hasta el jueves, borrando un valor de US$ 4,900 millones de la participación de Musk, ante el creciente escepticismo de Wall Street sobre la demanda de vehículos eléctricos de la compañía.



Musk, de 47 años de edad, ahora ocupa el puesto número 46 en el Índice de multimillonarios de Bloomberg, con un patrimonio neto de US$ 19,700 millones, frente al puesto 29 al comienzo del año.



La caída ha borrado un total de US$ 7,800 millones de las participaciones de los cuatro principales accionistas individuales de Tesla: Musk, Tencent Holdings Ltd., el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés) y Larry Ellison.



Sólo en mayo la pérdida fue de US$ 2,700 millones. Tesla, Tencent y PIF no respondieron a las solicitudes de comentarios. Ellison no quiso comentar.



Ellison, cofundador de Oracle Corp. y apasionado defensor de Musk, compró 3 millones de acciones de la compañía el año pasado y se sumó al consejo de Tesla en diciembre.



JPMorgan Chase & Co. también podría quedar expuesto. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita es propietario de alrededor de 5% de Tesla, pero cubrió la mayor parte de su participación en enero a través de un acuerdo con el banco, según el periódico británico Financial Times.



El precio de las acciones de Tesla ha caído un 46% desde la transacción del 17 de enero, lo que significa que el valor de la participación de PIF se ha reducido en más de US$ 1,300 millones en ese período. Jessica Francisco, una portavoz de JPMorgan en Nueva York, rehusó hacer comentarios.