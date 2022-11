El precio del oro subía un 1% el martes, ya que el retroceso del dólar compensaba la presión ejercida por las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la subida de las tasas de interés.

El oro al contado subía un 0.8%, a US$ 1,755.40 la onza a las 0915 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos también ganaban un 0.8%, a US$ 1,753.90.

Los precios del oro registraron su peor día en un mes el lunes, con una caída del 1%, después de que los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, James Bullard y John Williams, reiteraron su postura sobre nuevas subidas de tasas.

El índice dólar caía el martes un 0.4% frente a sus rivales, lo que abarataba el precio del oro para los tenedores de otras divisas.

Aunque la ligera debilidad del dólar está apoyando al oro en este momento, seguimos esperando que las nuevas subidas de tasas de la Fed pesen sobre los precios del lingote en las próximas semanas, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un evento de la Brookings Institution el miércoles es ahora de interés para los operadores que buscan más claridad sobre la postura política del banco central.

El informe nacional de empleo ADP y los datos de las nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que se publicarán esta semana también siguen en el radar.

En tanto, la policía china salió en masa en Pekín y Shanghái para evitar más protestas contra las restricciones por el COVID-19.

Las protestas en China, el mayor consumidor de oro del mundo, y la fuerte presencia de seguridad resultante repercutirán en el gasto y la actividad industrial durante el mes siguiente, lo que pesará en todos los metales, dijo Michael Langford, director de la empresa de asesoramiento corporativo AirGuide.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1.7% a US$ 21.26, el platino ganaba un 1.4% a US$ 1,002 y el paladio sumaba un 0.7% a US$ 1,856.75.

