El oro aún no ha alcanzado su potencial y el metal precioso tiene margen para más ganancias ya que las tasas de interés reales siguen siendo bajas, según Pacific Investment Management Co., que dijo que los niveles actuales no son caros.

“A pesar del reciente repunte en los precios del oro, creemos que la valoración sigue siendo atractiva, incluso se podría decir que es barata, en el contexto de unas tasas de interés reales históricamente bajas”, dijo Nicholas Johnson , gestor de cartera de materias primas.

El oro alcanzó un récord de más de US$ 2,000 la onza a principios de este mes, ya que los inversores buscaban un refugio ante la pandemia de coronavirus, y los bancos centrales apostaron a un estímulo monetario sin precedentes.

Los rendimientos reales de los bonos del Tesoro a 10 años han caído muy por debajo de cero, lo que refuerza el atractivo de los lingotes, que carecen de rendimiento, y refuerza el atractivo de los fondos cotizados en bolsa respaldados por oro.

“Nuestro supuesto base es que las tasas se mantienen relativamente en ese rango; esta perspectiva, junto con nuestra opinión de que el impulso y el interés en el oro hacen que el precio del oro ajustado al rendimiento real avance más, señalan que el oro podría tener más recorrido”, dijo Johnson en una publicación de blog.

El oro al contado cotizaba a US$ 1,932 la onza el martes, un alza del 27% en lo que va de año. Johnson no dio un pronóstico preciso en su publicación, pero otros alcistas han establecido objetivos en las últimas semanas. Goldman Sachs Group Inc. anticipa un alza a US$ 2,300.