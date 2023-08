Los precios del cobre volvieron a caer el miércoles en Londres, debido a la fortaleza del dólar, la debilidad de los datos manufactureros y a la crisis del sector inmobiliario en China, principal consumidor mundial.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió un 1.5%, a US$ 8,505 por tonelada, a las 1602 GMT.

El cobre, utilizado en los sectores de la energía y la construcción, ha bajado un 1.7% en lo que va de semana, mientras el mercado espera claridad sobre medidas concretas de China para impulsar su recuperación económica tras la eliminación en enero de los controles por el COVID-19.

“La recuperación de China tras la reapertura no ha cumplido las expectativas del mercado y los nuevos datos de esta semana ofrecen nuevas pruebas de que las medidas de estímulo introducidas en los dos últimos meses no están teniendo un impacto significativo”, dijo Ewa Manthey, analista de ING.

“Parece probable que China publique finalmente nuevas medidas de estímulo, pero habrá que ver cuáles son y si serán suficientes a largo plazo para impulsar la demanda de metales”.

También pesaba en el mercado la fortaleza de la divisa estadounidense, que hace que las materias primas que cotizan en dólares resulten menos atractivas para los compradores con otras monedas.

Los inventarios totales de cobre en los almacenes registrados en la LME aumentaron hasta un nuevo máximo de dos meses de 75,275 toneladas métricas tras la llegada de 1,200 toneladas, mostraron los datos diarios de la LME.

En otros metales básicos en la LME, el aluminio bajó un 1.9%, a US$ 2,212.5 por tonelada; el zinc cayó un 3.3%, a US$ 2,483.5; el plomo se mantuvo estable en US$ 2,146.5; el níquel perdió un 3.5%, a US$ 21,585; y el estaño bajó un 1.4%, a US$ 27,345.

Fuente: Reuters