Gracias a la espectacular desaparición de terraUSD, una criptomoneda que prometía valer siempre un dólar, pero que de repente valía mucho menos, el mundo conoce mejor el término “criptomoneda estable” y es consciente de lo inestables que pueden ser.

Por suerte, el colapso no ha tenido repercusiones graves en el sistema financiero tradicional. Pero si Estados Unidos no actúa pronto para regular estas cosas, el próximo podría hacerlo.

Las criptomonedas estables surgieron principalmente para facilitar la especulación. Las personas necesitaban un refugio donde pudieran estacionar fondos entre apuestas en criptomonedas extremadamente volátiles, por lo que los emisores crearon tokens digitales vinculados a las mismas monedas emitidas por el Gobierno — generalmente el dólar estadounidense — que se suponía que las criptomonedas perturbarían.

La emisión total se situó en más de US$ 160,000 millones a fines de mayo, un incremento de más de 10 veces en solo dos años.

Dejando las apuestas de lado, la tecnología tiene potencial. Las criptomonedas estables se mueven en redes informáticas que cruzan fronteras nacionales, por lo que, en teoría, podrían hacer que las transacciones internacionales sean más rápidas y económicas, lo que posiblemente ahorre a los trabajadores migrantes, por ejemplo, miles de millones de dólares en comisiones por remesas a sus familias en sus países de origen.

Debido a que no dependen de los bancos propensos a las crisis para procesar los pagos, podrían hacer que el sistema financiero sea más resistente. Eventualmente, incluso podrían proporcionar la infraestructura para las monedas digitales emitidas por los Gobiernos.

Desafortunadamente, como demostró terraUSD, las criptomonedas estables aún no son confiables. Algunos afirman tener suficientes “reservas” para canjear cada token por un dólar real, pero guardan los detalles o invierten en activos de riesgo, como ilustra la criptomoneda estable más grande, tether.

Otras, como las denominadas criptomonedas estables algorítmicas, parecen surgidas de la nada. Se suponía que terraUSD se podía canjear por el valor de un dólar de otra criptomoneda, luna, hasta que el valor de ambas se desplomó en un “espiral de la muerte” totalmente previsible.

Esto podría no importar si no amenazara a personas inocentes, pero lo hace. Cuanto más grande sea el mundo de las criptomonedas y más conexiones forme con las finanzas tradicionales, mayores serán las posibilidades de que la caída de una criptomoneda estable cause un daño mayor.

Considere el mercado de papeles comerciales, donde las empresas ordinarias piden prestado dinero para fines como el pago de la nómina y compra de inventarios, y donde tether afirma invertir alrededor de US$ 16,000 millones de sus reservas.

Si los emisores de criptomonedas estables se vuelven lo suficientemente grandes, y si las dudas sobre sus paridades con el dólar desencadenan una corrida, una posibilidad que tether anticipó recientemente, la fuga de fondos podría reducir el acceso de la economía real al crédito a corto plazo.

En el 2008, una corrida en los fondos mutuos del mercado monetario paralizó el mercado de papeles comerciales y ayudó a convertir una mala recesión en la peor desde la Gran Depresión.

Los emisores de criptomonedas estables no regulados son propensos a crear tales riesgos sistémicos. La solución es reconocer que son, en efecto, bancos especiales que brindan servicios de pago, y regularlos de acuerdo a eso. Esto significa establecer límites estrictos en sus inversiones, hasta la inclusión del requisito de depósitos en la Reserva Federal, de modo que todo lo que afirme valer un dólar estaría respaldado por uno. También se necesitan requisitos de capital y otras reglas para protegerse contra los ataques, el crimen y el abuso.

No hay misterio sobre lo que debe suceder. El Departamento del Tesoro emitió un informe el año pasado que detalla los pasos que deben tomar el Congreso y las agencias federales. Los legisladores están tratando de generar apoyo bipartidista para los cambios. Todo lo que queda es hacer el trabajo, preferiblemente antes de que las criptomonedas estables desencadenen la próxima crisis financiera.