La economía peruana ya se ve afectada por la grave situación de una de las principales compañías inmobiliarias chinas, indicaron los especialistas. A continuación, hacemos un repaso a los principales impactos.

LEA TAMBIÉN: El hundimiento del endeudado gigante chino Evergrande

1. Baja en el precio de los metales. La crisis de Evergrande es uno de los factores que impulsó la desaceleración de la economía y el sector construcción del gigante asiático.

Al reducirse la demanda, los precios de metales como el cobre y zinc -de fuerte producción en Perú- han tenido una tendencia a la baja en los últimos dos años, indicó César Romero, Jefe de análisis de Renta4 SAB.

“China es el mayor importador de cobre en el mundo. Una menor demanda de esta economía sin duda afecta el precio de los metales”, subrayó Romero.

2. Valor de acciones mineras. La menor demanda de metales y reducción de sus cotizaciones genera un riesgo a la baja en el valor de las acciones mineras, refiere César Romero.

Aquí resaltan las compañías mineras que tienen relaciones comerciales con China, agrega el especialista. No obstante, precisa que este impacto aún no se ha dado, sino que ello ocurriría en caso la compañía china no logre superar sus problemas financieros.

Por su parte Washington López, CEO de Washington Capital, refiere que la expectativa del mercado está en saber si el gobierno chino intervendrá o no para dar un salvataje a Evergrande. Si ello no ocurre, entonces la caída tanto del valor de los minerales como de las acciones mineras sería mucho mayor, advirtió.

“Las noticias de Evergrande son preocupantes. El mercado está alerta sobre si es salvado por el gobierno chino o si la empresa termina de caer y se pierde por completo. En ese caso, las mineras en Perú que le venden a Evergrande tendrían serios problemas”, anotó López.

3. Presiones al alza para el dólar. El ingreso de menores divisas por la reducción de ventas de metales y su menor cotización, genera una escasez macroeconómica de dólares en Perú, que suma una presión de su cotización al alza, coincidieron los analistas.

Para Romero, la economía peruana ya está sintiendo este impacto. “Ya hay una presión al alza, el efecto en la cotización del dólar en Perú ya se está observando”, remarcó.

Este factor se suma a la expectativa sobre la política monetaria en Estados Unidos, lo que ha generado que la cotización del dólar en Perú esta semana alcance su mayor valor en siete meses.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.