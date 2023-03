Algo más de US$ 17,000 millones en bonos de Credit Suisse, conocidos como deuda adicional de nivel 1 o AT1, valdrán cero por orden del regulador suizo y como parte de una fusión de rescate con UBS.

Según el acuerdo, los tenedores de bonos AT1 de Credit Suisse no recibirán nada, mientras que los accionistas, que suelen estar detrás los tenedores de bonos en el orden de pago cuando un banco o una empresa se hunden, obtendrán US$ 3,230 millones.

Los bonos AT1 emitidos por otros bancos europeos cayeron con fuerza el lunes, ya que el trato dado a los tenedores de bonos AT1 de Credit Suisse puso de relieve los riesgos de invertir en esta clase de deuda.

Estas son algunas de las implicaciones de la liquidación de los bonos AT1 de Credit Suisse.

¿Qué es un bono AT1?

Los bonos AT1 -un mercado de US$ 275,000 millones también conocido como bonos “convertibles contingentes” o “CoCo”- actúan como amortiguadores si los recursos propios de un banco caen por debajo de un determinado umbral, porque pueden convertirse en capital o amortizarse.

Forman parte del colchón de capital que los reguladores exigen a los bancos para proporcionar apoyo en tiempos de turbulencias del mercado.

Son el tipo de bono más arriesgado que puede emitir un banco, por lo que paga un cupón más alto.

Si los AT1 se convierten en capital, se refuerza el balance del banco y se le ayuda a mantenerse a flote. También allanan el camino para un “bail-in” o rescate interno, una forma de que los bancos transfieran los riesgos a los inversores y no a los contribuyentes si tienen problemas.

¿Qué pasó con los AT1 de Credit Suisse?

Los AT1 están por encima de las acciones en la estructura de capital de un banco. Si un banco tiene problemas, los tenedores de bonos estarán por encima de los accionistas a la hora de recuperar dinero.

En Suiza, las condiciones de los bonos establecen, sin embargo, que en una reestructuración, el organismo de supervisión financiera no tiene ninguna obligación de adherirse a la estructura de capital tradicional, que es por lo cual los tenedores de bonos salieron perdiendo en el rescate de Credit Suisse.

Así pues, los bonos AT1 del Credit Suisse son los únicos que no recibirán ningún tipo de compensación. En virtud del acuerdo de rescate, su rango es inferior al de los accionistas del banco, que al menos pueden obtener el precio de adquisición de UBS de 0.76 francos suizos (US$ 0.8191) por acción.

¿Quién está por encima?

Los reguladores europeos afirmaron el lunes que seguirán imponiendo las pérdidas a los accionistas antes que a los inversores en bonos, a diferencia del trato dado a los acreedores de Credit Suisse.

Por otra parte, el Banco de Inglaterra también afirmó que Gran Bretaña tiene un orden estatutario claro en el que los accionistas y los acreedores de los bancos en quiebra soportan las pérdidas, con los instrumentos AT1 con preeminencia sobre otros instrumentos de capital, pero después de los bonos de segunda categoría a la hora del reparto.

No es la primera vez que el tratamiento de los bonos AT1 en una revisión bancaria causa controversia. Una disputa sobre la cancelación de alrededor de US$ 1,000 millones de bonos AT1 emitidos por el Yes Bank de la India en marzo de 2020, después de que el Banco de la Reserva de la India inició una reestructuración del prestamista, está actualmente sujeta a procedimientos judiciales.

¿Qué significa para los inversores?

La decisión del regulador suizo de obligar a Credit Suisse a reducir a cero su deuda AT1 sorprendió a los inversores en renta fija, pero si hubieran leído la letra chica del folleto del bono, no lo habrían estado.

Un asesor bancario y un inversor en bonos dijeron que las medidas del Gobierno suizo eran legales, ya que el tipo de bonos AT1 emitidos por Credit Suisse podía quedar sin valor.

Pero el precio de los bonos AT1 de otros bancos ha caído por el pánico de los inversores, que temen que sus bonos, que debían ofrecer más protección que las acciones, corran la misma suerte.

¿Qué significa esto para el mercado en general?

La decisión de reducir a cero los bonos AT1 de Credit Suisse se considera negativa para el mercado global de bonos AT1.

Los analistas consideran que los inversores se mostrarán mucho más cautos a la hora de comprar bonos AT1 en el futuro, lo que dificultará la tarea de los bancos que necesitan captar fondos en los mercados de bonos para cumplir los requisitos reglamentarios.

Los precios de oferta de los bonos AT1 de bancos como Deutsche Bank, HSBC, UBS y BNP Paribas caían entre 9 y 12 puntos básicos el lunes, lo que provocó una fuerte subida de los rendimientos, según datos de Tradeweb.

Fuente: Reuters