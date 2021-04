El sorprendente repunte del cobre se está acelerando hacia máximos históricos por sobre los US$10.000, al tiempo que los alcistas esperan ganancias debido a que las medidas de estímulo, el despliegue de las vacunas y las promesas ambientales impulsan una recuperación global de la pandemia.

El martes, el cobre extendió sus ganancias al nivel más alto en una década, a medida que el crecimiento mundial apuntalaba un repunte en los mercados de metales, desde el aluminio hasta el mineral de hierro. Las materias primas avanzan hacia los máximos del último superciclo, cuando los precios se dispararon a principios de la década de 2000 debido a un aumento de la demanda china.

Dado que la demanda de cobre se disparará una vez más, hay una creciente preocupación sobre que los productores tendrán dificultades para satisfacerla mientras luchan contra una gran cantidad de presiones técnicas y regulatorias.

En Chile, el principal productor del mundo, un grupo de trabajadores portuarios comenzó esta semana protestas en contra de las políticas de ayuda del Gobierno ante la pandemia, lo que amenaza a los suministros a corto plazo. A más largo plazo, a los productores les preocupa que los planes para impulsar las regalías mineras puedan sofocar la inversión y hacer que el país sea menos competitivo.

Los metales liderados por el cobre, un barómetro de la economía mundial, se están beneficiando a medida que las economías más grandes del mundo anuncian programas de estímulo y promesas ambientales al tiempo que se recuperan del impacto del coronavirus.

El apetito de los inversionistas está aumentando, con un interés abierto agregado de los futuros de cobre en Shanghái en el nivel más alto en más de un año.

El cobre subió hasta un 2.2% a US$ 9,965 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, el nivel más alto desde marzo del 2011, antes de cotizarse a US$ 9,848 a las 1:35 p.m., hora de Londres. Los precios alcanzaron un máximo histórico de US$ 10,190 en febrero del 2011. El aluminio en Londres bajó después de tocar un máximo de tres años.