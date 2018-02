Cobre toca mínimo de ocho semanas tras nueva alza de inventarios

El cobre profundizaba su tendencia bajista hoy, cuando tocó su nivel más bajo en casi ocho semanas, después de que otra gran alza de los inventarios remarcó que el mercado actualmente cuenta con abundantes suministros.

Los inventarios disponibles en almacenes certificados por la Bolsa de Metales de Londres (LME) -aquellos no destinados para envíos- escalaron en 25,700 toneladas el jueves y han subido un 75% en las últimas tres semanas.

Eso demostró que la racha alcista de un 12% en los precios en la LME en diciembre no estaba respaldada por fundamentos del mercado, dijeron algunos analistas.

"El cobre ha roto su nivel de respaldo de US$ 6,860 por tonelada, de modo que aún hay espacio para una corrección a la baja. No creo que vaya mucho más abajo de los US$ 6,500 por tonelada, que sería una buena área de compra", dijo Gianclaudio Torlizzi, socio de la consultoría T-Commodity, en Milán.

A las 1209 GMT, el cobre referencial en la LME perdía un 0.51%, a US$ 6,845 por tonelada, tras tocar los US$ 6,809 por tonelada, su nivel más bajo desde el 15 de diciembre y profundizando fuertes pérdidas de la sesión previa, cuando los precios bajaron un 2.8%.

Las importaciones de cobre no forjado en China cayeron en enero por segundo mes consecutivo debido a que restricciones del invierno boreal en el sector de la construcción y altas tasas de producción doméstica siguieron conteniendo la demanda por el metal desde el exterior.