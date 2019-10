Los precios del cobre tocaban máximos de un mes el lunes, ya que las protestas en el destacado productor Chile aumentaron las preocupaciones sobre el suministro, mientras que las perspectivas de una rebaja en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos mejoraban la confianza.

A las 1034 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.92%, a US$ 5,859.5 la tonelada.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, intentó el domingo convocar voluntades de otros poderes del Estado para lograr un acuerdo que frene las violentas protestas en varias ciudades del país, que han dejado al menos siete muertos, cuantiosas pérdidas y restricciones de movimiento a la población civil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que piensa que un acuerdo comercial entre su país y China será firmado durante las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se desarrollarán en Chile en noviembre.

El crecimiento y la demanda en China se han visto presionados por la prolongada disputa comercial. Datos recientes mostraron una mejora, pero no lo suficiente como para alimentar un alza en los precios de los metales industriales.

La inversión en propiedades en China fue sólida en septiembre, impulsada por un aumento de la actividad de construcciones nuevas, lo que destacó la esperanza en que la resistencia en el sector ayude a aliviar una mayor desaceleración en la segunda mayor economía mundial.

China es responsable de casi la mitad del consumo global de cobre, estimado en unas 24 millones de toneladas este año.

En otros metales básicos, el níquel cedía un 0.3%, a US$ 16,175 la tonelada; el plomo bajaba un 0.1%, a US$ 2.179; el aluminio subía un 0.3%, a US$ 1.744; el zinc sumaba un 0.6%, a US$ 2.471; y el estaño perdía un 1.6%, a US$ 16,685 la tonelada.