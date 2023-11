Los precios del cobre subían el viernes, impulsados por la debilidad del dólar y preocupaciones sobre una posible reducción del suministro minero.

A las 1120 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.2%, a US$ 8,240 la tonelada, tras retroceder desde máximos de seis semanas en la sesión anterior.

“Estamos esperando a ver qué pasa en Panamá, no hay duda de que en el lado minero de las cosas está bastante ajustado”, dijo Dan Smith, de Amalgamated Metal Trading.

First Quantum Minerals redujo esta semana el procesamiento de mineral en Cobre Panamá, una de las mayores minas cupríferas del mundo, ya que las protestas contra el proyecto bloquearon el acceso al puerto.

“La historia fundamental para el cobre es muy importante -la transición a la energía verde es muy fuerte- y por eso nadie es tan bajista sobre el cobre en este momento”, añadió Smith.

A corto plazo, las señales técnicas sugieren una corrección, pero los precios deberían reanudar la tendencia alcista a finales de año, añadió. El cobre en la LME ha rebotado desde un mínimo de 11 meses de US$ 7,856 el 23 de octubre.

El dólar se encaminaba a una de sus mayores caídas semanales del año frente a las principales divisas, a medida que aumenta la preocupación por el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales. Un billete verde más débil hace que las materias primas cotizadas en dólares sean menos caras para los tenedores de otras divisas.

En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 0.5%, a US$ 2,204.50 la tonelada; el níquel perdía un 0.3%, a US$ 16,975; el zinc restaba un 0.9%, a US$ 2,552; el estaño caía un 0.1%, a US$ 25,160; y el plomo subía un 0.1%, a US$ 2,285.50.