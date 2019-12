Los precios del cobre subían levemente el lunes y se acercaban al máximo de siete meses que tocaron la semana pasada, debido a que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y mejores datos económicos aclararon en parte el panorama para la demanda.

Las operaciones eran bajas antes del feriado de Navidad y la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) estará cerrada los días 25 y 26 de diciembre.

El cobre referencial a tres meses en la LME subía un 0.1% a US$ 6,183 por tonelada a las 1134 GMT y cerca de un 5.5% este mes, su mayor alza mensual desde febrero. Sin embargo, los precios permanecen muy por debajo de los máximos de 2018, antes de que las disputas comerciales golpearan a la economía global.

La falta de noticias macroeconómicas esta semana implica que los precios posiblemente se mantengan en compás de espera, dijo la correduría china Citic Futures en una nota.

La producción industrial en China habría crecido cerca de un 5.6% en 2019, dijo el lunes el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. La proyección se conoció después de datos manufactureros mejores que lo esperado.

El crecimiento de Estados Unidos se aceleró en el tercer trimestre y la economía probablemente mantuvo su expansión cerca de fin de año, según cifras publicadas el viernes.

China reducirá los aranceles a las importaciones de productos que van desde la carne de cerdo congelada al aguacate y algunos tipos de semiconductores el próximo año, mientras Pekín busca impulsar sus importaciones y su crecimiento económico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Washington y Pekín firmarían dentro de poco la “fase uno” de su acuerdo comercial. El tratado fue acordado previamente este mes, lo que impulsó los precios de algunos metales, pero sus detalles aún no han sido revelados.

Entre otros metales básicos, el aluminio ganaba un 0.3% a US$ 1,804.50, el zinc perdía un 1.2% a US$ 2,312 la tonelada, el níquel bajaba un 0.3% a US$ 14,475, el plomo cedía un 1.4% a US$ 1,911 y el estaño descendía un 0.3% a US$ 17,285.