Los precios del cobre repuntaban este jueves, luego de que unos débiles datos de inversión y manufacturas de China alentaron las expectativas de que las autoridades lancen más estímulos para impulsar el crecimiento y la demanda de la segunda mayor economía del mundo.

En este contexto, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía 0.45% a US$ 5,861.50 la tonelada a las 1205 GMT. Los precios del metal usado en electricidad y la construcción han caído más de 10% desde el máximo de este año de más US$ 6,600, registrado en abril.

“En vista de la debilidad de los datos que vimos de China, el mercado ahora parece estar incorporando la idea de que habrá más estímulos”, dijo Caroline Bain, analista de Capital Economics.

“El deterioro de la situación en Chile podría tener un impacto importante en los precios y los suministros, pero sería a corto plazo”, declaró.

Chile, el mayor productor de cobre del mundo, atraviesa desde hace casi un mes por una ola de protestas y disturbios contra el modelo económico. El estallido social ha dejado 20 muertos y cientos de heridos y ha generado temor sobre las operaciones de los principales yacimientos mineros del país.

En tanto, la producción industrial de China creció a un ritmo significativamente menor a lo previsto en octubre, ya que el enfriamiento del consumo doméstico y global y los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos están pesando con fuerza en la actividad.

Datos publicados el jueves también indicaron que la inversión en activos fijos, un motor clave del crecimiento económico, aumentó 5.2% en el periodo de enero a octubre, el menor ritmo desde que Reuters empezó a tomar registros en 1996.

Entre otros metales industriales, el aluminio bajaba 0.59% a US$ 1,754.50 la tonelada; el zinc caía 0.50% a US$ 2,410 la tonelada; el plomo perdía 0.61% a US$ 2,023 la tonelada; el estaño sumaba 1.34% a US$ 16,215 la tonelada; y el níquel cotizaba estable en US$ 15,380 la tonelada.