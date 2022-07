Los precios del cobre caían el viernes, debido a que las preocupaciones sobre la demanda en el principal consumidor de metales básicos, China, eran exacerbadas por la fuerte apreciación del dólar.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.70% a US$ 7,768 la tonelada a las 1115 GMT e iba en camino de anotar su quinta pérdida semanal consecutiva.

Los precios del metal, que se usa ampliamente en las industrias de la energía y la construcción, han perdido casi un 30% desde que alcanzaron en marzo un récord de US$ 10,845 por tonelada.

“Los brotes de COVID en China, el dólar y la desaceleración del crecimiento en el resto del mundo mantendrán a los metales básicos bajo presión”, dijo un operador de metales, y agregó que los fondos tenían poco apetito por “apostar a largo plazo”, ya que esperan precios más altos.

“Los inversores permanecen alerta a los brotes locales de COVID-19, ya que la economía aún se encuentra en la etapa inicial de una recuperación que ha sido dispar”, dijeron los analistas de Morgan Stanley en una nota.

El mayor peso para los metales básicos fue el mayor retiro de efectivo del banco central chino del sistema financiero en tres meses, lo que sugiere una salida gradual de la relajación monetaria entregada durante los confinamientos por el coronavirus.

Una moneda estadounidense más alta hace que los metales denominados en dólares sean más caros para los tenedores de otras monedas, lo que reduce la demanda. Los fondos utilizan esta relación para generar señales de compra y venta.

Entre otros metales básicos, el zinc bajaba un 1% a US$ 3,077 la tonelada, el aluminio cedía 0.8% a US$ 2,422 la tonelada, el plomo perdía 1.5% a US$ 1,942 la tonelada, el estaño retrocedía 3.4% a US$ 25,100 y el níquel descendía un 0.6% a US$ 21,395.

VIDEO RECOMENDADO

Comunicado de América TV tras secuestro de un reportero y un camarógrafo en Cajamarca