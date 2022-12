Los precios del cobre caían el miércoles, tras débiles datos comerciales chinos que avivaron las preocupaciones sobre la demanda del principal consumidor mundial de metales, eclipsando el alivio de las restricciones del COVID-19 en el país.

A las 10:50 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.9%, a US$ 8,345 la tonelada, tras avanzar un 0.4% el martes.

Los datos que mostraron que las exportaciones e importaciones chinas en noviembre se contrajeron a su ritmo más pronunciado en al menos dos años y medio pesaban en el mercado.

El cobre en la LME ha subido alrededor de un 12% desde principios de noviembre, en gran parte por las esperanzas de una recuperación de la demanda en China debido a la relajación de las restricciones por el coronavirus y a las medidas de apoyo al atribulado sector inmobiliario.

“Desde nuestro punto de vista, no esperamos un repunte repentino del mercado inmobiliario chino a corto plazo”, afirmó Edward Gardner, de Capital Economics. “Creemos que quizás este repunte fue un poco exagerado y la caída de precios de hoy está bastante justificada, unido al hecho de que los PMI globales de manufacturas y servicios están en territorio de contracción desde noviembre, en particular el componente de nuevos pedidos”.

El contrato del cobre para enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdió un 0.7%, a 65,440 yuanes (US$ 9,378.18) la tonelada. El anuncio chino de cambios más radicales en su estricto régimen contra el COVID-19 desde que comenzó la pandemia hace tres años amortiguaron las pérdidas.

También sirvió de apoyo el ligero debilitamiento del índice dólar, que abarata los precios de las materias primas tasadas en la divisa estadounidense para los compradores que utilizan otras monedas.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME cedía un 1%, a US$ 2,484.50 la tonelada; el níquel bajaba un 1.2%, a US$ 28,925; el zinc restaba un 1.2%, a US$ 3,118; el plomo perdía un 0.4%, a US$ 2,212; y el estaño retrocedía un 3.8%, a US$ 23,860.

Con información de Reuters