Los precios del cobre caían el lunes debido a que las preocupaciones sobre la demanda en el principal consumidor mundial, China, se veían reforzadas por las protestas contra las estrictas restricciones del COVID-19 en el país, pero un dólar más débil ayudaba a sostener la confianza.

A las 1036 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.5%, a US$ 7,966 la tonelada.

En la noche del domingo, cientos de manifestantes y la policía se enfrentaron en Shanghái, mientras las protestas por las estrictas restricciones del COVID en China se recrudecían por tercer día y se extendían a varias ciudades.

“¿Cuánto durarán las protestas, cómo reaccionará el gobierno chino? Hay mucha incertidumbre sobre China”, dijo un operador de metales. “El crecimiento en Europa y Estados Unidos es flojo y las perspectivas son peores”.

Los mercados de metales industriales analizarán los sondeos a los gestores de compras del sector manufacturero chino, donde se espera que la actividad se haya contraído aún más este mes.

Las autoridades chinas han introducido una serie de medidas en un intento de reactivar el crecimiento, pero la recuperación se ha visto frenada por los problemas del COVID y la desaceleración de la economía mundial.

Un billete verde más débil hace que los metales cotizados en dólares sean más baratos para los tenedores de otras divisas, lo que podría impulsar la demanda. Esta relación es utilizada por los fondos para generar señales de compra y venta a partir de modelos numéricos.

En otros metales básicos, el plomo a tres meses subía un 0.7%, a US$ 2,923 la tonelada; el aluminio bajaba un 0.1% a US$ 2,360; el zinc ganaba un 0.1%, a US$ 2,923; el estaño ganaba un 0.1%, a US$ 22,265; y el níquel cedía un 0.4%, a US$ 25,325.

