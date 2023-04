Los precios del cobre cayeron el lunes a su nivel más bajo en más de dos semanas, ya que el mercado se centraba en la escasa demanda de China, principal consumidor del metal, mientras que el debilitamiento del dólar ayudó a limitar las pérdidas.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 0.6% a US$ 8,739 la tonelada a las 1554 GMT, tras haber tocado los US$ 8,726.5, su mínimo desde el 5 de abril.

Las esperanzas de una mayor demanda de cobre en China tras la eliminación de las restricciones por el COVID-19 han resultado vanas hasta ahora, ya que la actividad en el sector manufacturero crece más despacio de lo previsto.

LEA TAMBIÉN: Minera de la familia más rica de Chile busca oportunidades de cobre en Perú

“La euforia por la reapertura de China se ha desvanecido. Esto no es una sorpresa, ya que desde el principio pensamos que esta recuperación estaría impulsada por los servicios”, declaró Carsten Menke , analista de Julius Baer, añadiendo que un exceso de existencias de productos manufacturados también estaba lastrando la demanda.

La debilidad de la demanda en China puede apreciarse en la prima del cobre Yangshan, que se ha reducido a más de la mitad, hasta US$ 23 la tonelada, desde el 17 de marzo.

Por otra parte, los operadores se centran en las grandes tenencias de warrants y contratos al contado para el plomo de la LME, lo que ha alimentado las preocupaciones sobre los suministros a corto plazo y ha creado una fuerte prima para el metal al contado sobre el contrato a tres meses.

La prima alcanzó el viernes los US$ 35.25 por tonelada, su nivel más alto desde principios de enero. Posteriormente operó a US$ 31.75 la tonelada. El plomo a tres meses bajó un 0.8%, a US$ 2,143.5.

Los metales industriales encontraron cierto apoyo en el dólar, que se ha visto lastrado por la percepción de que la Reserva Federal estadounidense subirá las tasas de interés menos agresivamente de lo previsto.

El debilitamiento de la divisa estadounidense abarata el precio en dólares de los metales para los compradores con otras monedas.

Entre otros metales básicos, el aluminio bajó un 0.6%, a US$ 2,382.5 la tonelada; el zinc cedió un 1.6%, a US$ 2,664; y el níquel perdió un 0.2% a US$ 24,425. El estaño, en tanto, subió un 0.1%, a US$ 26,626.

Fuente: Reuters

