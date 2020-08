Los precios del cobre caían por cuarta sesión consecutiva este lunes, tocando su nivel más bajo en tres semanas, en medio de la preocupación sobre la demanda física, los crecientes casos de coronavirus en el mundo y un dólar más fuerte.

A las 1005 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.5% a US$ 6,383.50 la tonelada, luego de hundirse previamente a US$ 6,301, un piso no visto desde el 10 de julio.

Los precios del metal han repuntado con fuerza desde los mínimos de cuatro años que tocaron en marzo, pero se han mantenido en un rango limitado desde sus máximos de dos años de mediados de julio.

El cobre perdía terreno pese a datos que mostraron que la actividad manufacturera en China se expandió a su ritmo más rápido en casi una década.

“Lo que hemos presenciado en China son políticas gubernamentales para apoyar la economía, pero nos faltan señales que muestren una mejora en la demanda real de cobre”, dijo Gianclaudio Torlizzi, socio de T-Commodity.

El índice dólar subía un 0.2%, encareciendo las materias primas para los tenedores de otras divisas.

La producción de cobre de Chile cayó en junio por primera vez desde que la pandemia de coronavirus aterrizó en el principal productor mundial, con un descenso de 0.6% a 472,172 toneladas.