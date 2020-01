Mercados







Cláusula en bonos venezolanos haría perder millones a inversores Enterrada profundamente en el prospecto de cada bono soberano emitido desde el 2005, o casi US$ 30,000 millones, hay una cláusula poco conocida que le permite a Venezuela librarse del interés no pagado a cualquier acreedor después de tres años, siempre que el acreedor no tome acciones legales para obtener un reembolso durante ese lapso.