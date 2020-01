El país con la mayor producción mundial de cobre dijo que los inversionistas pueden haber sobreestimado el impacto del coronavirus en la demanda del metal, lo que hizo que los precios cayeran bajo su estimación para este año.

En julio, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyectó el precio del cobre en US$ 2.90 por libra para el 2020. Los futuros negociados en la Comex de Nueva York han promediado alrededor de US$ 2.76 este año, lo que se compara con los US$ 2.81 del primer trimestre del año pasado.

“Se esperaba que el precio estuviese un poco mejor que en el 2019 pero en el primer trimestre parece que no va a ser así porque los inversores están sobrereaccionando a lo que está ocurriendo en China”, dijo el miércoles por teléfono Víctor Garay , coordinador de Mercados Mineros de Cochilco. “No hay nada claro, certero, que despeje la incertidumbre que tienen los inversores. Todavía estamos en una etapa donde no sabemos qué impacto va a tener”.

Al menos 170 personas han muerto por la enfermedad y miles están contagiadas en todo el mundo. Las autoridades chinas han restringido algunos viajes para tratar de detener la propagación de la enfermedad durante el Año Nuevo Lunar, que comenzó el 25 de enero. Los mercados financieros de China permanecerán cerrados hasta el lunes 3 de febrero, ya que las autoridades extendieron el receso.

El cobre se había recuperado en el período previo al llamado acuerdo comercial de fase uno firmado a principios de este mes por Estados Unidos y China, los mayores consumidores mundiales del metal. Los precios han dado un giro brusco con el brote de virus, ya que los indicadores técnicos están reflejando la contingencia.

El Índice de Fuerza Relativa de 14 días para el cobre que se cotiza en Londres pasó de niveles considerados de sobrecompra a sobreventa en solo nueve sesiones, lo que marca el vuelco más rápido de los últimos 20 años, según datos compilados por Bloomberg.

“Ya el precio incorporó toda esta crisis del caso más extremo y ahora el mercado está a la espera de la información”, dijo Garay.

Por cada centavo que cae el precio promedio anual de la libra de cobre, el Gobierno de Chile pierde US$ 60 millones en ingresos provenientes de las compañías mineras, dijo el ministro de Minería del país, Baldo Prokurica , en una entrevista a principios de este mes.

Los futuros del cobre para entrega en marzo se negociaban el jueves con una caída de 0.6% a US$ 2.54 por libra en Nueva York. El metal retrocedía por undécima sesión consecutiva, lo que sería su caída más larga que se haya registrado. En la London Metal Exchange, el cobre para entrega en tres meses se contraía 0.5%.