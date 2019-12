“Estimamos un crecimiento de alrededor del 10% en el volumen negociado para el 2020”, dijo Miguel Ángel Zapatero, gerente general adjunto de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Esto representaría un repunte del índice general de la plaza bursátil limeña que durante el año registró un crecimiento de 3.54%.

La dinámica de los precios de materias primas en el 2017 no mostró un horizonte de crecimiento muy robusto y el incremento de las tasas de referencia, a lo largo del 2018, hizo que los mercados globales tengan rendimientos negativos, expresó.

Asimismo, la incertidumbre política interna se sumó a la desaceleración del crecimiento del volumen transado entre el 2018 y 2019, agregó.

Por el contrario, señaló que hay un ahorro que crece a tasas de doble dígito frente a una oferta de oportunidades de inversión que no está respondiendo adecuadamente.

“Cuando el ahorro crece y no hay muchos productos en qué invertir, el inversionista termina comprándolos todos”, mencionó.

Luego no los vende porque son buenas oportunidades, por lo que el problema no es de quien tiene estas acciones, sino que no hay una buena oferta de productos, acotó.

Ante ello, el gerente comentó que la BVL está trabajando con los fondos de pensiones (AFP) acerca de su rol en la canalización de inversiones al mercado local, en la línea de fondos “small cap” (baja capitalización), así como con S&P Global en la elaboración de un índice de acciones sostenibles.

Además, se están haciendo cambios en la plataforma Millennium para facilitar y simplificar los procesos de proyección de liquidez de los formadores de mercado, añadió.

En tanto, Claudio Arciniega, gerente general de CAVALI, dijo que también se pondría énfasis en las letras de cambio, pagarés -que ya alcanzan los 400,000 en número-, forwards (contratos a plazo) y todo servicio digital que genere valor a las empresas.

Sin embargo, Zapatero resaltó que si bien no está en consulta la degradación de la bolsa limeña a mercado frontera, hay un riesgo latente por su baja liquidez.

En el corto plazo, se debe trabajar con los inversionistas institucionales que mantienen gran parte del flotante o libre (acciones que están disponibles para invertir), refirió.

“En la parte estructural, tenemos que trabajar la oferta, deber haber más emisores y más emisiones”, aseveró.

A la fecha, la BVL cuenta con solo tres acciones invertibles en el índice MSCI que son Credicorp, Buenaventura y Southern Copper.

Para el próximo año, hay tres posibles candidatos a ingresar a este índice, después de noviembre, que ayudarían a mitigar dicho riesgo, y son IFS, Ferreycorp e InRetail, indicó el ejecutivo.