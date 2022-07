Los mercados bursátiles aún no han capitulado por completo, dijeron los estrategas de Sanford C. Bernstein, que adoptan una visión contraria a la de Bank of America Corp., cuya encuesta mostró que los inversionistas ya tiraron la toalla.

“Todavía no hemos visto una capitulación en las salidas de los fondos de renta variable”, escribieron los estrategas Mark Diver y Sara McCarthy en una nota el miércoles. “De hecho, las salidas de dinero, excluyendo a Europa, apenas han comenzado”. Por el contrario, la encuesta global de gestores de fondos de Bank of America de julio mostró el martes que se había alcanzado la capitulación total después de que la asignación de los inversionistas a acciones cayera al nivel más bajo desde octubre del 2008, mientras que la exposición a los activos de riesgo cayó a niveles que no se habían visto ni siquiera durante la crisis financiera mundial. Los mercados bursátiles mundiales se han desplomado este año por temor a una recesión inminente a medida que los bancos centrales restrictivos compiten para controlar la inflación galopante. Aun así, los fondos de acciones han registrado US$ 181,000 millones en entradas netas en el 2022, mientras que los fondos de bonos se han visto afectados por US$ 206,000 millones en salidas, de acuerdo a una nota de Bank of America publicada la semana pasada en la que citaba datos de EPFR Global. “Es posible que ya hayamos visto la capitulación de los fondos de bonos”, escribieron los estrategas de Bernstein. “Las ventas significativas en el segundo trimestre se han visto seguidas por dos semanas de compras netas en lo que va del tercer trimestre”. Los estrategas de Bernstein dijeron que los flujos de fondos de acciones globales se han “mantenido notablemente resistentes este año” y que la mayoría de las entradas se produjeron durante el primer trimestre, seguidas de una venta menor de US$ 8,000 millones en el segundo trimestre, incluso cuando los mercados se vieron sacudidos por la inflación más alta en décadas y los crecientes riesgos de estancamiento económico. Las acciones han intentado recuperarse recientemente debido al optimismo de que la inflación de EE.UU. estaba comenzando a alcanzar su punto máximo y eso provocaría un cambio en la política de la Reserva Federal. Tracie McMillion , jefa de estrategia de asignación de activos globales de Wells Fargo & Co., dijo que este repunte fue prematuro. “Veremos una capitulación y veremos que el valor regresa al mercado. Pero creemos que es demasiado pronto en este mercado bajista, realmente demasiado pronto en el ciclo de endurecimiento de la Fed, para decir que todo está despejado”, dijo en Bloomberg Radio. Bernstein señaló que su indicador a corto plazo de la confianza de los inversionistas es neutral, aunque el indicador a más largo plazo se encuentra en niveles extremadamente pesimistas, una divergencia que, según dijeron, “sugiere que puede haber fuertes retornos durante un período de un año o más, pero en el corto plazo, puede haber más caídas en los mercados de valores antes de que se alcance un nivel de capitulación táctico”. Los estrategas de Bank of America dijeron que su indicador personalizado sigue estando en “máximo bajista”, lo que podría ser una señal contraria de un repunte a corto plazo en acciones y el crédito en las próximas semanas. Pero McMillion de Wells Fargo señaló las secuelas de la crisis de 2008, cuando la confianza de los inversionistas también había tocado fondo, pero la recuperación del mercado de valores tardó meses en cobrar fuerza. “Entonces, aunque estamos viendo estos altos niveles de pesimismo de los inversionistas, no significa necesariamente que hayamos superado esto”, dijo. “La Fed acaba de empezar a endurecer su política monetaria. Así que tenemos mucho camino por recorrer mientras trabajan para reducir la inflación”. Los participantes del mercado esperan que la temporada de informes corporativos sea el próximo gran catalizador para las acciones. Las noticias negativas durante la temporada de resultados del segundo trimestre podrían conducir a una “capitulación adecuada”, dijeron los estrategas de Bank of America liderados por Michael Hartnet en una nota publicada el 14 de julio. Los estrategas de Morgan Stanley también dijeron el martes por la noche que la temporada de ganancias podría ser un catalizador negativo para las acciones en las próximas semanas y que siguen siendo “escépticos” de que las presiones sobre los márgenes disminuirían más allá del trimestre en el contexto de altos costos y un dólar más fuerte.