A pesar de los problemas climatológicos, las agroexportaciones de las regiones costeñas crecieron 8.8 % abril, respecto de igual periodo del año pasado.

Estos envíos totalizaron US$ 2,358 millones y destacaron en crecimiento las regiones de Lambayeque (16,6 %), Ancash (14,5%) e Ica (12,1 %).

Por su tecnificación, agroexportadores están mejor preparados frente a adversidades del clima.

“Tenemos un aumento significativo en las agroexportaciones costeñas. Nuestros productos se están posicionando cada vez más en los principales mercados internacionales, lo que contribuye de gran manera a que nuestro país se mantenga entre los principales proveedores de fruta en el mundo, siendo los primeros exportadores mundiales de uva y arándano”, señaló el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews.

Las exportaciones costeñas de uva -detalla el último reporte mensual de comercio regional elaborado por el Mincetur- alcanzaron los US$ 682 millones (crecimiento de 22,3 %) al culminar los primeros cuatro meses del año. La uva es el principal producto de agroexportación de Ica (42,8 % de las agroexportaciones) y Piura (45,7 %), dos de las principales regiones agroexportadoras del país.

¿Qúe región lidera crecimiento de exportaciones de arándanos?

Además, las ventas de arándanos procedentes de la costa totalizaron US$ 154 millones entre enero y abril, valor 15,8 % mayor al reportado en el mismo periodo del año anterior. Lambayeque es la región con el crecimiento más destacado en las exportaciones de ese fruto (152,4 %) con un total de US$ 41 millones.

Las regiones del norte también resaltaron por sus exportaciones de palta. Las exportaciones costeñas de palta sumaron US$ 259 millones (40,3 %) en el lapso de revisión, sobresaliendo las mayores ventas de Lambayeque, que ascendieron a US$ 61 millones (38,5 %); y La Libertad, con US$ 25 millones (+56,1 %).

Mincetur precisó que a nivel nacional las exportaciones de arándanos, uvas y paltas crecieron18,2%, 22,4% y 42,3% respectivamente. El primero sumó US$ 172 millones entre enero y abril; el segundo, US$ 696 millones, y el tercero, US$ 282 millones.

