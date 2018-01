Las 10 movidas financieras de la semana

- / -

Foto 2 | Cotización del zinc alcanza nivel máximo de una década. El precio del zinc llegó a US$ 3,465 la tonelada ayer, con lo que logró un máximo de una década. Este repunte fue impulsado por el debilitamiento del dólar frente a una cesta de monedas después de que el secretario del Tesoro de EE.UU. dijo que veía con beneplácito la debilidad del billete verde. Un dólar débil genera que las materias primas sean más asequibles para compradores que pagan con otras divisas. Además, la reducción sostenida de los inventarios de zinc también favoreció el avance en su cotización. En tanto, el precio del cobre descendió ligeramente a US$ 7,145 la tonelada ayer. No obstante, la cotización del metal rojo ha repuntado desde niveles mínimos de un mes y podría alcanzar un nivel máximo en una semana, indicó un operador a Reuters (Foto: Andina).