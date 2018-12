MEF: Si exoneración del IGV no funciona nos toca presentar una propuesta legislativa

El sector editorial es uno de los que está exonerado del Impuesto

General a las Ventas (IGV) para la venta de libros, beneficio que fue prorrogado hasta octubre del 2019. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF ) evaluará si este beneficio tributario funciona, caso contrario plantearía otras alternativas.

"Lo que nosotros estamos haciendo en términos generales es evaluar si las exoneraciones existentes están cumpliendo con el objetivo que es fomentar la lectura en nuestro país. La pregunta es, ¿cómo se hace eso?. De cómo se hace hasta el momento se ha circunscrito a la exoneración", indicó hoy el titular del MEF, Carlos Oliva .

"Hay cuatro exoneraciones al tema de los libros y la del IGV es la más importante. Entonces, la pregunta es, ¿esa herramienta está cumpliendo con el objetivo? y eso es lo que estamos evaluando, no tenemos todavía una propuesta formal para decir: esto funciona y esto otro no. Estamos recavando la información", declaró en Radio Nacional.

En esa línea, dijo que se han reunido con los representantes de la Cámara del Libro y lo volverán hacer para que ambas partes puedan presentar la evidencia del impacto de la exoneración del IGV, para que en algún momento se pueda llegar a una conclusión.

"Si la conclusión es que la exoneración del IGV está funcionando y con eso se está promoviendo la lectura entonces no nos queda más que apoyar la prórroga. Si la conclusión es que no está funcionando y que hay otros mecanismos alternativos que podrían funcionar mejor entonces lo que nos toca es proponer una propuesta legislativa que vaya en esa línea . Todavía está en estudio y queremos tomar decisiones informadas y con evidencia", resaltó Oliva.

Al ser consultado sobre cómo se podría apoyar a la industria editorial que aparentemente es débil, el ministro de Economía y Finanzas respondió: ¿Para fortalecer a la industria lo más conveniente es tener una exoneración tributaria o, a lo mejor, existen otros mecanismos que sean más directos y podemos fortalecer la industria?.

A modo de ejemplo, Oliva dijo que si tenemos un mecanismo para crear 20 o 50 bibliotecas al año -a las que se tendrá que comprar libros- habrá un impulso fuerte para la compra de libros. "Y eso, quizá, podría ser más beneficioso que lo otro. Son opciones. Lo que no podemos hacer es cerrarnos y no analizar; lo que funciona lo potenciaremos y lo que no nos toca cambiarlo", mencionó.

"Hay toda una generación de nuevos autores que están produciendo libros. Entonces si queremos que esos mismos autores vendan más libros, ¿lo exonero de IGV o hacemos otro tipo de política para que la gente se entere que tenemos estos escritores nacionales y pongamos todos sus libros en las bibliotecas del país?", refirió.

Para el ministro hay muchos otro mecanismos y no podemos quedarnos con el estatus quo. En esa línea, concluyó, se deben plantear estas preguntas los representantes de la Cámara de Libro, con los escritores, y demás actores.