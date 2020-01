El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó la posibilidad de que el Ejecutivo asuma directamente, al menos este año, parte de la deuda contraída por Petroperú para financiar la Refinería de Talara.

El año pasado, Petroperú había manifestado sus intenciones de transferir US$ 1,000 millones de su deuda a las cuentas del Gobierno Central.

Al respecto, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, sostuvo que esto resulta imposible, puesto que no se contempla en el presupuesto del 2020, que ya ha sido aprobado.

“Nosotros somos muy responsables con el cumplimiento de las reglas fiscales. El presupuesto 2020 está aprobado, allí están los límites de endeudamiento. No hay ningún espacio de maniobra para hacer ninguna modificación”, dijo en conferencia de prensa con medios extranjeros.

En la misma línea, el viceministro de Economía, Mario Arrospide, consideró conveniente que la deuda siga perteneciendo a la compañía estatal.

“El financiamiento de Petroperú ha estado basado sobre todo en la emisión de bonos y en el manejo de su flujo de caja, entonces no hay un problema de financiamiento. El asunto era si la deuda de Petroperú pasaba a ser deuda nacional. Está contabilizada, en general, en la parte macro, pero es más sano que la empresa asuma su propia deuda y que no pase a la deuda fiscal. Entonces, no hay un problema de financiamiento para Petroperú”, expresó.