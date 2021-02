Solo un mínimo de empresas agroexportadores tienen asegurados sus cultivos de manera permanente, por lo cual la mayoría se encuentran expuestas ante catástrofes climáticas, como el fenómeno El Niño o La Niña, afirma Lourdes Del Carpio, gerenta adjunta del Seguro Agrícola en La Positiva Seguros.

Hay dos grandes razones por las que estos cultivos están desprotegidos. Por un lado, el costo de los seguros para la agroexportación es alto, como lo es el valor del bien a resguardar, por lo cual puede resultar muy costo para las empresas, indica la ejecutiva.

Además, la gran mayoría de hectáreas de agroexportación se ubica en la costa, que tiene un muy buen clima para este fin. Sin embargo, cada año las agroindustriales se enfrentan a la posibilidad del fenómeno El Niño, que causa lluvias excesivas, huaicos, inundaciones, entre otras catástrofes que podrían arrasar con la producción. Ante ello, las empresas optan por invertir en este tipo de protección únicamente cuando los pronósticos revelan que el peligro es inminente.

“Como El Niño es el mayor riesgo que perciben, no hay una continuidad en la compra de seguros y el crecimiento ha sido bastante lento”, dijo Del Carpio a gestion.pe. No obstante, recordó que el último gran fenómeno El Niño de 2017, que dejó enormes pérdidas, no había sido previsto sino hasta pocas semanas antes de que ocurriera, “cuando ya era demasiado tarde”.

La compañía lanzó este producto al mercado en el 2014, año en que consiguió solo tres clientes, y llegó a 21 agroexportadoras con 7,000 ha en el 2017, el año del fenómeno El Niño. Pero luego de aquel año la cifra volvió a reducirse y ahora crece a paso lento. “Si los seguros fueran comprados masivamente por los gremios de agroindustriales, las tasas podrían ser menores y accedería a él un mayor número de empresas”, añadió.

Por otro lado, sostuvo que para este año hay una gran expectativa sobre las ventas del Seguro Agrícola Tradicional (SAT), ante la posibilidad de que el Estado subsidie la mitad de su costo. El SAT está dirigido a pequeños y medianos agricultores con producción comercial. Este se vende junto con los créditos dirigidos al sector agrario, en las entidades financieras.

El año pasado el Gobierno autorizó un subsidio del 50% de la prima, pero no llegó a ser utilizado. Según indicó, para ello se necesitaba que las entidades financieras hagan sus adecuaciones en el sistema y la certeza de que en el 2021 también se iba a otorgar este beneficio, de que iba a ser un programa continuo.

Por ello, los agricultores, las entidades financieras y las aseguradoras están a la expectativa de que el Gobierno vuelva a aprobar el subsidio para el presente año.

Por último, recordó que el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) es el más utilizado en el país. Es subvencionado al 100% por el Estado peruano y desde el año pasado alcanza a todos los departamentos del país. Solo el 14% de todas las hectáreas agrícolas del país están aseguradas. De esta tasa, 13 puntos porcentuales corresponden al SAC, mientras que el restante 1% concentra al SAT y al seguro para agroexportaciones.

