Martín Vizcarra tendrá que hacer frente en el corto plazo varios temas urgentes en materia económica, entre ellos el futuro del agobiado Agrobanco, el reglamento de la ley que asegura la continuidad de pagos, y el impulso a un proyecto que prioriza los proyectos de inversión pública.

A ellos se suman además las mayores demandas de gasto fiscal por iniciativas del Congreso, como el proyecto que busca incorporar 500,000 empleados bajo el régimen CAS a las planillas estatales o el de negociación colectiva.

La saliente ministra de Economía, Claudia Cooper, informó también en el balance que hizo de su gestión que Vizcarra podrá adjudicar proyectos por US$ 2,435 millones este año, entre ellos los terminales portuarios de Marcona y Salaverry, la masificación del gas natural, el sistema de tratamiento de aguas residuales del Lago Titicaca.

El nuevo mandatario tendrá que seguir velando para que la inversión privada se recupere, pues según Cooper solo el gasto público no va a poder sostener el crecimiento más allá de este año y los efectos del caso Lavajato aún se dejan sentir.

Tendrá nuevamente la oportunidad de impulsar la inversión minera, algo que ya hizo en su región, pues varios proyectos “con enormes probabilidades que salgan”, dijo Cooper.

Para lograr afianzar la inversión en minería, Vizcarra deberá implementar el ya creado Fondo de Adelanto Social, que permitiría que las poblaciones empiecen a sentir el progreso en el momento que entra la minería y no hasta que produzca.

Priorizar proyectos

Queda pendiente para la nueva gestión la aprobación del reglamento de la ley 30737, que asegura la continuidad de la cadena de pagos y sustituye el DU003, el mismo que ya se encuentra muy avanzado, según la saliente ministra.

Cooper dijo que “no hay forma de cubrir la brecha enorme en infraestructura que tiene el Perú a punta de inversión pública”, y dijo que lo ideal sería que el componente privado en el rubro de inversión vaya sustituyendo al público, que solo por este año estará reforzado por las obras de la reconstrucción y de los Juegos Panamericanos.

Dijo que el MEF está planteando un proyecto de ley que ayudará a priorizar los proyectos de inversión y evitar que se sobredimensionen, se dupliquen, se fraccionen o favorezcan intereses particulares.

Comentó que de una muestra que sacó su despacho, solo un 41.5% de los proyectos presentados fueron considerados atendibles, los demás no estaban aptos para ser ejecutados, ya sea por no cumplir con normas técnicas o por estar sobredimensionados.

Ingresos al alza

Quien esté al frente del MEF deberá además mantener la tendencia en la recaudación tributaria para continuar con la tendencia creciente de los ingresos fiscales, para lo que se debe continuar con la masificación del uso de comprobantes electrónicos, emitir el Decreto Supremo de la Norma Antielusiva General.

Además, deberá lograr que el Congreso apruebe un necesario tratado de intercambio de información con otros países, que los impuestos Selectivos al Consumo estén alineados en función de externalidades negativas y lograr racionalizar las exoneraciones tributarias.

Para seguir fortaleciendo el saneamiento de la deuda de los gobiernos regionale y locales, el MEF deberá establecer un sistema de alertas de riesgos fiscales y establecer mecanismos efectivos para que no se generen nuevas deudas.

Recuperación

La recuperación del mercado de viviendas debe seguir en la mira y para ello será necesario la implementación del marco normativo que permita la venta de cartera hipotecaria a fondos de inversión y seguir perfeccionando mecanismos para alentar la inversión en el sector.

La formalización tributaria debe seguir, dijo Cooper, que mencionó como tareas pendientes lograr consensuar con el Congreso un nuevo modelo tributario y lograr un nuevo sistema de compras para las MYPES.

MEF dice que ha logrado frenar el gasto corriente, pero debe reducirse más