Si usted es empresario y desea usar la Marca Perú para exportar sus productos o servicios, para uso institucional o para uso en eventos; solo necesita presentar una solicitud ante Promperú. El requisito es que “al menos el 50% del costo de venta del producto sea de procedencia peruana”.

El uso de la Marca Perú no solo es de uso exclusivo para las empresas peruanas. También pueden utilizarlas las empresas extranjeras (no constituidas en el Perú) que promuevan al Perú o que comercialicen productos que cumplan con los requisitos y definición de productos peruanos.

Luis Diez Canseco, socio principal de Diez Canseco Competencia & PI e impulsor del registro de la marca Perú desde el 2014, explica que el signo país “es un signo sombrilla” utilizado principalmente en los países de América Latina. “Su objetivo es dar una opinión sobre el país para promover las exportaciones e inversiones”, señala.

“Una marca es una marca comercial como la marca de un producto. Los países no tienen marca, tienen signos y Perú ha optado por el signo país, que aquí se le llama marca país. Se le dice Marca Perú para efectos de marketing, pero técnicamente es un signo país”, explica Diez Canseco.

Pero, ¿está protegido el uso de la marca Perú en el mundo? ¿La Marca Perú es defendida legalmente en otros países ante quienes la utilicen de forma inescrupulosa?

“Sé que [la marca país] está protegida casi en 45 países, principalmente en Latinoamérica (...)Lo que te da el derecho sobre una marca es la exclusividad del uso. Si no la tengo protegida, cualquiera la puede usar libremente sin cumplir ningún estándar de calidad. Ese es el riesgo”, explica Ray Meloni, director de Signos Distintos de Indecopi.

Gestión.pe intentó se comunicó con Promperú, entidad encargada del registro de la marca Perú en el mundo, para conocer en qué países está registrado este signo país. Sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Estados Unidos no reconoce la Marca Perú

Jorge Chávarro, vicepresidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), conversó con Gestión.pe y explicó que actualmente la única norma en el mundo que permite proteger el nombre de un país es el artículo 6ter de la Convención de París, un documento firmado en 1883.

“Los países desarrollados han dicho que un signo país debe protegerse por esa vía. Sin embargo, cuando uno va en la realidad a tratar de protegerla, encuentra unas dificultades tremendas porque esa norma tiene aproximadamente 125 años de haber sido redactada y no se acomoda a la realidad del momento. Por eso la aplicación es tan difícil”, asevera Chávarro.

"La marca país es una institución que viene del marketing y que debe tener unos 20 años. El convenio de Paris es para los emblemas de Estado y el signo país no es un emblema de Estado. Es una institución reciente", agrega Ray Meloni, de Indecopi.

En ese sentido, Jorge Chávarro, de ASIPI, comenta que Perú depositó la Marca Perú ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) con la finalidad de que esta sea protegida en los más de 180 países miembros. Sin embargo, Estados Unidos observó la misma y declinó de reconocerla.

“El gobierno de los Estados Unidos la rechazó porque consideraba que no cumplía con todos los requisitos (del Convenio de Paris). Entonces, hay que ir país por país a registrar [la Marca Perú]. Si hay aproximadamente 200 países, por los cuales hay que pagar tasas oficiales en cada una de las 45 clases. Si uno quiere proteger [la Marca Perú] va creciendo muchísimo el costo”, comenta Chávarro.

“Estados Unidos, como política, no reconoce los nombres de los países como signos para efectos comerciales. Ellos creen que el signo país Perú es un nombre comercial, pero no lo es”, complementa Luis Diez Canseco.

Por ello, para lograr el registro de la Marca Perú en el mundo y que esta no sea utilizada de forma inescrupulosa por productos o servicios que no tengan la calidad necesaria, el Gobierno peruano ha iniciado las gestiones ante la OMPI para diseñar na convención internacional "que sea muy clara y precisa a las necesidades del siglo XII".

“Perú presenta la propuesta a la OMPI en enero y ASIPI, como organización, la ha hecho suya y le da el soporte. Tomamos la decisión política de apoyar eso. ASIPI le apuesta al Perú porque estamos convencidos de que eso vale la pena. Las convenciones internacionales de propiedad intelectual nacen en la OMPI, que se reúne en Ginebra”, explica Jorge Chávarro.

Una tarea ardua a través de Indecopi

Ray Meloni, de Indecopi, destaca que la iniciativa que viene trabajando el Estado peruano, liderado por Indecopi, busca establecer un procedimiento especial para proteger la marca país "de manera simple, eficaz y económica con carácter internacional.

“Conscientes del gran valor que tiene la marca país y de su naturaleza sui generis, pues no está destinada a ser una marca comercial, dado que no se aplica a un producto o servicio específico de una empresa en particular, es que el Perú ha venido desarrollando una serie de iniciativas a nivel internacional”, dice Meloni.

Explica que otros países han optado por proteger estos signos distintivos como marcas comerciales. “Sin embargo, tal registro provee una protección limitada y demanda un presupuesto considerable en la defensa y observancia de los derechos exclusivos”.

Así, Perú ha iniciado un largo camino ante la OMPI que podría acabar en una nueva convención que permita registrar las marcas países de todo el mundo de manera adecuada. Esto podría tardar, por lo menos, dos años.

"Lo que estamos haciendo nosotros es presentar un cuestionario ante la OMPI, con el que buscamos que los países respondan si tienen una marca país, si usan una marca país. Luego si usan una marca país, y si tienen un sistema de protección jurídica de la marca país, cuál es la protección y si les gustaría tener un sistema multilateral de protección", explica Meloni.

En la sesión de la OMPI realizada ayer, a la que asistió la delegación peruana respaldada por ASIPI, este cuestionario propuesto por Perú fue aprobado, con lo cual se procederá a realizar la encuesta a cada uno de los países miembros.

“Una vez que respondan los países, vamos a tabular los resultados y si obtenemos resultados positivos, presentaremos una propuesta de regulación de marca país. Estimamos que los resultados van a ser auspiciosos”, manifiesta el representante de Indecopi.

Meloni sostiene que la delegación de peruana está siendo cauta, pues las decisiones en la OMPI se toman por consenso, con lo cual se busca tener una mayoría en favor de la posición peruana para lograr tener una regulación en el futuro.

Así las cosas, si bien la Marca Perú ha logrado un posicionamiento importante en el mundo; aún hay retos pendientes para lograr su protección y evitar su uso inescrupuloso en el mundo a través productos que no tengan la calidad que el signo garantiza.