La revista británica Times Higher Education (THE) ha anunciado hoy los resultados de su sexta edición de THE Latin America (LatAm) University Rankings. Basándose en los mismos 13 indicadores de desempeño que sustentan los THE World University Rankings (con ponderaciones recalibradas para reflejar las características de las universidades de América Latina), los LatAm Rankings se enfocan en las mejores universidades de la región de América Latina y el Caribe.

La Pontificia Universidad Católica de Chile mantiene la posición número uno por tercer año consecutivo, mientras que las instituciones en el top 5 conservan sus posiciones del año pasado. Por cuarto año consecutivo, las universidades brasileñas dominan el top 10, con la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (8º) y la Federal University of Rio de Janeiro (10º) posicionándose entre las diez primeras, lo que le otorga a Brasil siete puestos en el grupo.

Un récord de 177 universidades clasificaron para LatAm Rankings este año, 11 más que en el 2020, destacando la creciente calidad de la educación superior en la región de América Latina y el Caribe y su voluntad de demostrar sus fortalezas a través de rankings globales competitivos. Aunque las universidades brasileñas continúan dominando los rankings, con 67 instituciones representadas, existen casos de éxito en otros países de la región.

La Pontificia Universidad Javeriana (23º) de Colombia, y la Universidad de Costa Rica (25º) se ubican entre el top 25 por primera vez, siendo la primera una de las seis (de ocho) universidades colombianas en el top 100 que mejoran o mantiene su posición anterior en el ranking. La Universidad San Francisco de Quito de Ecuador (=41°) también ve una mejora, ubicándose entre los 50 primeros por primera vez desde el 2017, después de subir 15 lugares.

En otras partes del top 100, un total de 10 universidades se mueven a la banda de élite este año. Incluyen: Federal University of Espírito Santo (=69º) de Brasil, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) (74º), y University of Fortaleza (UNIFOR) (90º), la Escuela Superior Politécnica del Litoral (73º) de Ecuador, y UEES, Espiritu Santo University (98º), la Autonomous University of Baja California (=92º) de México, Universidad Panamericana (UP) (=92º), y Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) (=100º), y la University of Los Lagos (97º) de Chile, y University of La Serena (99º).

Tres universidades debutan en el top 100: la University of South Santa Catarina (Unisul) (80º) y University of Pernambuco (=100º) de Brasil, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (81º) de Perú.

En total, 19 universidades hacen su debut en los rankings, de siete países diferentes. Los nueve debutantes de Brasil lo ayudan a mantener su posición como el país más representado en el ranking (67), seguido por Chile (28), Colombia (24) y México (23).

“A pesar de la creciente competencia en los Latin America University Rankings de THE, la Pontifical Catholic University of Chile de Chile se ha consolidado una vez más como la universidad de mejor desempeño en la región de América Latina y el Caribe. Mantener la primera posición en años consecutivos es un logro impresionante, hacerlo tres años seguidos es testimonio de la fortaleza de la universidad en todas sus misiones”, dijo Phil Baty, Chief Knowledge Officer de THE.

“Los Latam University Rankings son importantes para ayudar a comprender la fortaleza de la educación superior en la región fuera de nuestros rankings globales. Aunque las universidades brasileñas pueden dominar en términos de representación y posiciones en el extremo superior de la tabla, la calidad de la educación superior en la región es evidente, con casos de éxito para Colombia y Costa Rica, quienes ven a sus instituciones alcanzar posiciones en el top 25 por la primera vez y varios países, incluidos Ecuador y México, vieron a las universidades subir al top 100, a pesar de que este es nuestro ranking más competitivo hasta ahora”, agregó.