El correo electrónico venía del jefe. Les estamos vigilando, dijo a los empleados de Axos Financial Inc. que trabajan desde casa. Estamos captando las pulsaciones de teclado. Estamos registrando los sitios web que visitan. Cada 10 minutos más o menos, tomamos una captura de pantalla. Así que pónganse a trabajar, o hagan frente a las consecuencias.

“Hemos visto a personas aprovecharse injustamente de acuerdos de trabajo flexible”, esencialmente tomándose unas vacaciones, escribió Gregory Garrabrants, líder ejecutivo del banco digital en el mensaje del 16 de marzo, al que ha tenido acceso Bloomberg News. Si no completan las tareas diarias, los trabajadores “estarán sujetos a medidas disciplinarias, que podrían incluir el despido”.

Una especie de Gran Hermano, tal vez; pero es perfectamente legal que las empresas vigilen a los empleados siempre que revelen que lo están haciendo. Por supuesto, la vigilancia digital se ha utilizado durante años en los ordenadores de las oficinas, sin embargo, a muchos trabajadores les parece una violación de la privacidad cuando se les exige instalar un software en sus computadoras que haga un seguimiento de sus movimientos en sus propios hogares.

Los trabajadores de varias compañías se han quejado de los excesos, pero muchos de ellos son nuevos en el trabajo a distancia, con sus tentaciones de una siesta al mediodía o las demandas de los niños que no van a la escuela. Los empleadores justifican este estilo Orwell diciendo que la vigilancia frena las infracciones de seguridad, que pueden ser costosas, y ayuda a mantener las ruedas del comercio en marcha.

Con tanta gente trabajando de forma remota debido al coronavirus, el software de vigilancia está desapareciendo de los estantes virtuales.

“Las empresas están en una situación difícil”, dijo Brad Miller , responsable ejecutivo del fabricante de software de vigilancia InterGuard. “Están tratando de permitir que sus empleados trabajen desde casa, pero intentan mantener un nivel de seguridad y productividad”.

El portavoz de Axos, Gregory Frost , dijo en un comunicado que “un mayor seguimiento de los empleados en el hogar que hemos introducido garantizará que los miembros de nuestra fuerza laboral que trabajan desde casa continúen” cumpliendo con los estándares de calidad y productividad que se esperan de todos los trabajadores.

Frost declinó comentar si Garrabrants, uno de los líderes ejecutivos de banca mejor pagados de Estados Unidos en el 2018, está sujeto a la misma supervisión cuando trabaja desde casa.

“Mi consejo personal es usarlo como una ventaja, como una forma de demostrar a su gerente que es capaz de trabajar de manera autónoma”.

Junto con InterGuard, los fabricantes de este tipo de software incluyen Time Doctor, Teramind, VeriClock, innerActiv, ActivTrak y Hubstaff. Todos proporcionan una combinación de vigilancia de pantalla y métricas de productividad, como la cantidad de correos electrónicos enviados, para asegurar a los gerentes que sus empleados están haciendo su trabajo.

“No es por falta de confianza”, dijo Miller, quien comparó el software con los bancos que usan cámaras de seguridad. “Es porque es imprudente no hacerlo”.

Esos empleadores tan preocupados por cada movimiento de los trabajadores podrían tener un problema mayor con el que lidiar, dijo Eli Sutton, del fabricante de software Teramind.

“No se trata de espiar al usuario”, dijo Sutton. “Si los ha contratado, debería confiar en ellos. Si no es así, no tienen razón para ser parte de la organización”.