Sunedu: Representantes de promotoras universitarias deberán contar con doctorado o maestría

Tal como lo viene haciendo con las actuales universidades, ahora la Sunedu se alista a iniciar la regulación de las promotoras de las futuras nuevas casas de estudio.

Para ello, la Sunedu el pasado 1ro de agosto publicó el proyecto de reglamento para la autorización de las promotoras de universidades privadas.

En la norma se regula el proceso de autorización de estas promotoras y los requisitos que debe cumplir, en el marco de la Ley Universitaria.

Entre los requisitos se señala que el o los representantes de una promotora deben contar con el grado académico de doctor o maestría en su especialidad y contar con 10 años de experiencia en el sector educación superior universitario, como docente, gestor o investigador.

Al respecto, Wilder Oyola, miembro de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Sunedu, señaló que actualmente los representantes de los promotores no cuentan con este requisito, por lo que se busca asegurar desde el inicio la calidad de la futura universidad.

“Esto antes no estaba regulado. Había requisitos como no haber sido condenado u otras exigencias morales, pero no había exigencias académicas”, señaló Oyola a Gestión.pe.

Cabe recordar que el representante de la promotora está a cargo de las actividades de fundación, promoción, conducción y gestión de la universidad. Asimismo, tiene derecho a participar en los órganos de gobierno de la universidad privada, según lo señale el estatuto.

El reglamento también subraya que la promotora autorizada estará habilitada para promover solo una institución universitaria.

El documento recibirá comentarios de los sectores involucrados hasta fin de mes.

Oyola estima que el reglamento entrará en vigencia en dos meses, tras lo cual Sunedu ya podría recibir solicitudes de autorización de promotoras.

No obstante, aclaró que si bien una promotora podrá recibir la autorización de Sunedu, recién podrá crear una nueva universidad a partir del 2020, cuando venza el periodo de moratoria.

Para conocer a detalle el proyecto de reglamento puede hacer click en este enlace.