En el 2020 el mercado laboral peruano enfrentó un gran número de desvinculaciones a raíz de la pandemia, lo que terminó en un duro golpe en los salarios de los ejecutivos peruanos.

El CEO de Show Me The Money, Murilo Arruda, explicó que fueron dos factores claves los que golpearon el mercado salarial. “En Perú lo que hemos visto es una masa crítica grande de buenos profesionales desvinculados, que han estado dispuestos a reconectarse por menor sueldo. También las empresas redujeron sueldos por muchos meses para hacer frente a la crisis sanitaria y aún no todos han regresado a los sueldos anteriores de la pandemia”, dijo.

Indicó que estos dos factores, además de una falta de actualización de salarios, han resultado en una significativa caída en los promedios salariales en el país.

Sueldos

Según estimaciones de la Guía salarial publicada por Show Me The Money, hoy en promedio los CEO de grandes empresas del Perú ganan S/ 55,000 al mes, una cifra atractiva pero que solo en un año cayó en más de S/ 7,000.

En el caso de los CEO de empresas medianas, los salarios mensuales disminuyeron en S/ 8,000, y para las ejecutivos de esta posición en empresas chicas fue de S/ 4,000. “En promedio en Perú vemos una disminución de entre el 6% y 9% en los salarios, pero en el nivel de gerentes generales y CEO la afectación fue mucho más grande, particularmente por el factor variable de su sueldo. El año pasado un CEO podía ganar hasta 9 veces más su sueldo por buenos resultados y hoy esa variable ha sido casi 0 en muchos casos”, explicó Arruda.

Áreas mejor remuneradas

La caída en sueldos fue casi transversal en todas las áreas de las compañías, pero hubo algunas que, al ser tan necesarias para hacer frente a la pandemia, estuvieron mejor remuneradas .

“Los gerentes de finanzas y de tecnologías de la información (CFO y CIO) mantuvieron mejores sueldos en el último año. Esto debido a que la estabilidad financiera fue clave para superar los riesgos de la pandemia y se priorizó. En tanto, el incremento en la demanda de personal de tecnologías de la información responde a la apuesta por la transformación digital que hemos visto en todas las industrias”, sostuvo Arruda.

Anotó que la demanda por personal especializado en tecnología es una tendencia nueva, pero que seguirá creciendo de manera sostenida. “Anteriormente veíamos que las ventas por e-commerce de una empresa podían ser solo el 5% del total, hoy para muchas compañías ya son casi un tercio de las ventas”, dijo.

Estima que se seguirán fortaleciendo todas las áreas vinculadas al negocio digital, lo que demandará mejor personal y con ello mejores sueldos.

OTROSÍ DIGO

Proyección. Si bien este año ha iniciado con la segunda ola de la pandemia, según Murilo Arruda aún existen posibilidades de que el mercado salarial se estabilice. “Con el avance de las vacunas y el control de la pandemia se espera que en la segunda mitad del año se vea una recuperación drástica de la economía, lo que sin duda resultaría en la mejora de sueldos, muy pendiente en Perú”, precisó.

Pero aclaró que aún el mercado enfrenta un escenario complejo y ante ejecutivos que han quedado desvinculados y buscan reengancharse podrían aceptar propuestas de entre 10% y 15% menos que su sueldo prepandemia.

Tamaño. Para el informe se catalogaron a empresas pequeñas como aquellas con facturación anual de hasta US$ 20 millones, medianas hasta US$ 100 millones y grandes sobre los US$ 100 millones.

Beneficios. Previo a la pandemia los beneficios no monetarios tomaban protagonismo; hoy estos han quedado en segundo plano.

Brecha salarial se ha marcado más en pandemia

Murilo Arruda, CEO de Show Me The Money

A Perú la pandemia no le ha dado tregua. No solo presenta los más altos índices de mortalidad del mundo, sino que su economía ha sido una de las más golpeadas de la región. La sexta economía latinoamericana en cuanto a tamaño venía creciendo a buenas tasas y de forma constante. Su clase media estaba consolidándose, lo que hablaba de un mercado más maduro y estable. Sin embargo, la llegada del covid-19 nos mostró, al igual que a muchos países de la región, la vulnerabilidad a la que está supeditada gran parte de la población, que ante un tropiezo cae nuevamente dentro del grupo más necesitado.

En Perú se paga uno de los mejores sueldos de la región para altos ejecutivos, sin embargo, la base crítica mantiene salarios poco competitivos en relación a países hermanos. Esta brecha social se ha hecho evidente ante la pandemia.