Estas son las decisiones laborales que pueden truncar tu éxito

Puede que te encuentres ocupando un puesto laboral que te otorga ventajas y comodidades. Por otra parte, esto no quiere decir que seas feliz con ello.

Lo peor de todo esto, es que quizás sigas estancado en ese puesto que te aporta éxito e infelicidad, sin saber muy bien cuál es la razón que te mantiene cual rehén.

Es posible que durante tu carrera hayas tomado una serie de decisiones, que en el momento parecían lógicas o sabias, pero que al final han resultado fallidas.

Uno de los errores más grandes es pasar la pasión por alta. La productividad viene de la pasión y de la felicidad a la hora de trabajar en lo que realmente queremos.

Según Forbes, existen una serie de decisiones que pueden truncar tu éxito y hacer que tu carrera falle. Puede que estés cometiendo alguno de estos errores, o puede que los estés cometiendo todos a la vez.

Estos errores a la hora de decidir sobre nuestras carreras laborales, destruyen grandes oportunidades laborales y personales, y nos alejan un poco de la felicidad. Por ello, identifica tus errores a continuación, e intenta darle un giro a tu situación:

Ir solo a por lo “seguro”

Comprensiblemente, los profesionales quieren algo seguro para sus carreras laborales. El problema es el siguiente, a día de hoy nada es realmente seguro excepto el talento que tú mismo posees y tu compromiso a la hora de utilizarlo y hacerlo crecer.

Algunas industrias están desapareciendo, evaporándose con mucha rapidez, o simplemente redireccionando su camino. Muchos profesionales han dejado de reinventarse, quizás por la edad, quizás por la experiencia, pero esto solo trae obsolescencia. Lo que realmente retiene a estos profesionales es el miedo al fracaso, el hecho de que quizás sea muy tarde.

La verdad es que nunca es tarde para cambiar a mejor. En lugar de preocuparte por la seguridad, preocúpate por crecer y utilizar todos tus conocimientos para ayudar a los demás.

El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: es el coraje para continuar lo que cuenta. (Winston Churchill, ex primer ministro británico)

No aprovechar tus talentos escondidos

Lo que muchos profesionales corporativos no llegan a entender es que cada persona posee una serie de talentos naturales escondidos, y estas habilidades necesitan salir a flote para el bien de cualquier organización.

La clave es identificar estos talentos y aprender a aplicarlos para que tu empresa crezca gracias a ellos.

No comprometerte a llegar lejos

Esta es la opción más decisiva de todas. Si tú no te comprometes a crecer y a expandir tus habilidades, estás condenado a quedarte estancado, y lo estás por elección propia. No puedes alcanzar el éxito y el impacto a largo plazo si tú no quieres crecer. Sal de la zona de confort, no te aporta absolutamente nada.



Fuente: Foro Económico Mundial / Forbes