La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que preside la congresista Isabel Cortez (JP) aprobó este viernes, por unanimidad, el dictamen del proyecto de ley que propone reconocer las prácticas pre profesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral.

El mismo tiene por objeto reconocer el derecho que tienen los estudiantes de educación superior universitaria y/o técnica de que el tiempo de servicios que realicen durante las prácticas pre profesionales y las prácticas profesionales tengan validez temporal, lo cual se aplicaría en todas las instituciones públicas y privadas, a nivel nacional.

Dicho reconocimiento debe hacerse después de haber superado un periodo de actividades no menor de tres meses, contados desde la primera vez que iniciaron las prácticas.

Al respecto, la congresista Rosangella Barbarán (FP) señaló que la propuesta uniformiza esta situación reconociendo la experiencia laboral que se adquiere en lo público o en lo privado y facilitando que ello sea considerado en cualquier espacio de trabajo.

Expresó que actualmente la Ley N.° 28518, Ley sobre modalidades formativas laborales (aplicable al sector privado) no reconoce el tiempo de servicios que se presta con las prácticas pre profesionales y profesionales.

Mientras que el DL 1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, lo hace con limitaciones.

COMISIÓN ESPECIAL MULTISECTORIAL

En otro momento, la Comisión de Trabajo aprobó por mayoría el Proyecto de Ley N.° 110/2021-CR, que propone crear la Comisión Especial Multisectorial encargada de establecer los mecanismos de compensación a los aportantes y ex aportantes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que no accedan a una pensión de jubilación, por no cumplir el tiempo mínimo de aportación de 10 años.

Entre sus funciones está elaborar un informe técnico que evalúe la viabilidad y proponga alternativas para aquellos asegurados del SNP que no puedan acceder a una pensión de jubilación por no cumplir con el requisito antes señalado.