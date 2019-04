¿En qué sectores se colocarán más profesionales este año?

De acuerdo con PageGroup hasta el año pasado el 88% de las colocaciones que realizaron se concentraron en cinco sectores: minería, agroindustria, retail, banca - servicios y tecnología.

Sin embargo, el estudio de perspectivas realizado por la consultora de selección especializada arrojó que uno de los sectores donde se ha visto mayor oportunidad y 'empuje' es el de tecnología de la información (TI).

"En los últimos 15 años, lo que más se demanda en Perú al igual que en América Latina, son profesionales en comercial y ventas, sector financiero e ingeniería y manufactura", señaló Ignacio Hernández de la Torre, director ejecutivo de PageGroup.

"En Perú ha habido una ploriferación importante del sector TI, esto se debe a la transformación digital y al marketing online e ecommerce", agregó.

En esa línea, dijo que este año esperan colocar 1,000 profesionales en: comercial y ventas, servicios centrales (RR.HH.) e ingeniería y manufactura.

"En estos tres sectores a veces la proporción de cuántos hay y cuántos se necesita varía. Para un puesto muy demandado de transformación digital se necesitan cuatro en el mercado . Es decir, un candidato tendría cuatro ofertas laborales disponibles", comentó.

A su turno, Patrick Hollard, executive board director Latam, precisó que en ventas, específicamente en el segmento de ecommerce, se necesitan perfiles de gente preparada para la transformación digital.

"Para las empresas que están en fase de digitalización nos faltan candidatos. Un buen candidato, que tiene buen conocimiento de ecommerce, vale oro. Un candidato que tiene esta experiencia tiene muchas ofertas; las ofertas van a él", resaltó.

Y es que -según explicó- las empresas están en medio de una revolución digital ya que la manera de hacer negocio está cambiando.

"Si las cabezas no están convencidas o proactivas la transformación no funciona. La revolución digital empieza por la cabeza de la empresa.

El puesto más demandado en Perú es ventas y eso significa que la economía del país no es mala, hay una voluntad de crecer y de conquistar espacio, market share", sostuvo.

¿Qué debe saber un especialista en TI? Según, Hollard los conocimientos que más demandan las empresas están referidos a la programación, así como infraestructuras de servidores locales, como el cloud, desarrollo de aplicaciones, entre otros.