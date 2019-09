¿Qué es un Currículum Funcional? Quizás muchas personas no sepan lo que realmente es este tipo de currículo, pero en realidad es muy habitual verlos en sectores como servicios, turismo y hostelería. Es por ello que es necesario que sepas más detalles sobre este tipo de hoja de vida, sobre todo, si no cuentas con experiencia laboral.

Lo primero que debes saber es que el Currículum Vitae funcional está relacionado a los sectores antes mencionados porque una de las características de estas industrias es que constantemente buscan empleados según la demanda del mercado; por ejemplo, en turismo, cuando la temporada es alta se necesita más empleados que en temporadas bajas. Por lo tanto, en muchas ocasiones las empresas priorizan la actitud y disponibilidad para trabajar en vez de la experiencia laboral, la formación educativa o los títulos universitarios.

Es decir, como es necesario cubrir las vacantes de empleo lo más rápido posible, los candidatos más jóvenes o con menos experiencia pueden presentar un Currículum Vitae funcional pues les ofrece más ventajas para lograr su objetivo.

¿Cómo destacar un Currículum sin experiencia sobre otro? A continuación se lo explicamos (Foto: iShock)

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y CÓMO ES UN CURRÍCULUM FUNCIONAL?

Aunque este tipo de currículum debería incluir la estructura de cualquier otro bien diseñado, su principal característica es que su diseño está organizado por temas y no hace falta seguir el tradicional diseño cronológico. En consecuencia, tiene más ventajas para los candidatos sin experiencia pues no hace falta especificar el periodo de tiempo que has trabajado en empresas anteriores.

Son embargo, el hecho de no tener experiencia laboral no te exonera a que completes el CV con un mejor desarrollo de otras cualidades. Por ejemplo: programas de voluntariado, certificaciones relacionadas, logros personales y/o profesionales e idiomas.

La clave de un buen Currículum Funcional reside en saber promocionar las mejores aptitudes personales y/o profesionales del candidato, dejando en un segundo plano otras características (como la experiencia profesional) que pueden afectar de manera negativa a las probabilidades del candidato para conseguir el puesto de trabajo.

El CV es un documento que presenta las habilidades, formación y experiencia laboral de una persona. (Foto: difusión)

¿CÓMO HACER UN CURRÍCULUM FUNCIONAL?

No existe un solo formato para realizar un CV funcional, pero lo que sí debe tener son los siguientes campos:

• Datos personales

Incluye nombre, apellidos y formas contacto (teléfono y correo). También se pueden incluir más detalles sobre la edad o lugar donde reside.

• Objetivo personal

Esto hace referencia a tus ambiciones. Es un elemento que se suele incluir en el CV y no suele ser obligatorio. Pero al no contar con experiencia se aconseja incluir esta información.

• Responsabilidades

Explica cuáles han sido tus principales responsabilidades en empleos, becas, programas de voluntariados, prácticas, etc. que sean relevantes y te puedan ayudar a sobresalir.

Explica en tu CV cuáles han sido tus principales responsabilidades en empleos, becas, programas de voluntariados, etc. (Foto: difusión).

• Experiencia

Recuerda no hace falta que indiques durante cuánto tiempo estuviste en cada empresa. Lo más importante es completar esta sección con alguna experiencia (pagada o no pagada) que tenga cierta relación con el puesto de trabajo al que postulas.

• Educación

Incluye todos los títulos y certificados relacionados con el empleo que deseas.

• Idiomas y formación profesional

Ten cuidado al exagerar con tus conocimientos de otros idiomas. ¿Qué pasa si el reclutador empieza a hablar en el idioma que colocaste en el CV y en realidad no lo sabías?

• Logros personales

No te olvides de incluir cualquier detalle que hable positivamente de tu personalidad. Por ejemplo: algún logro deportivo que puedas reseñar.

El CV es un documento que si está bien hecho y estructurado, te abrirá las puertas para pasar a la fase de la entrevista personal. (Foto: Andina)

OTROS DOCUMENTOS ÚTILES QUE SUMAN EN UN CURRÍCULUM FUNCIONAL

El CV es un documento que si está bien hecho y estructurado, te abrirá las puertas para pasar a la fase de la entrevista personal. Sin embargo, si quieres aumentar tus probabilidades para llegar a esta fase, es recomendable que adjuntes una carta de presentación junto a tu Currículum Vitae funcional.

Esta carta es como un pequeño resumen de tu CV en el que te presentas de manera profesional ante el equipo de recursos humanos explicando por qué quieres trabajar en la empresa, cómo te enteraste de la oferta laboral y cuáles son tus cualidades más destacadas. En este documento hay que ser breve y conciso, así que no se trata de repetir la misma información que contiene currículum.

Algunos expertos en recursos humanos señalan que otro documento que deberías de tener a mano es el de la carta de agradecimiento. Esta carta se suele enviar por correo electrónico al día siguiente de la entrevista personal para agradecer al reclutador su tiempo y quedar a su disposición en el futuro.