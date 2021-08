La principal razón por la cual las empresas deciden ignorar la planificación financiera para sus negocios es simple dejadez.

"Las empresas a veces están tan apuradas en lo cotidiano, en la parte operativa, que no son capaces de hacer un stop para planificar", señaló a Gestión.pe Mario Camino, consultor en gestión empresarial y dirección financiera.

La advertencia crece si tomamos en cuenta que el experto afirma que al menos 70% de mypes no hacen ningún plan financiero.

El primer error de las mypes, asegura, es no planificar. Al final la empresa se encuentra en una vorágine de tapar huecos. Si no tienen liquidez de repente toman un crédito muy caro, y tienen que hacerlo porque si no pierden el negocio", añadió.

Pero no todo está perdido para estas compañías. El experto brindó consejos para plantear bien este aspecto del negocio y superar los obstáculos (ver vídeo).

"Si hubieran planificado probablemente esos costos hubieran sido mucho menores a los que se enfrentan de manera regular", observó.

Camino recomendó realizar una planificación financiera anual, ya que el riesgo de no hacerlo puede significar la quiebra.

"Si no fuimos capaces de estratégicamente darnos cuenta de que un negocio va a desaparecer, nos enteraremos el día en que nos quedemos sin negocio", subrayó.

Explicó que las decisiones financieras tienen que ver con maximizar el beneficio y minimizar los costos.

"Si tengo claro cuáles son los objetivos y en función a estos desarrollo mi estrategia financiera, debo reforzarlo con políticas", añadió.

Es decir, cada estrategia y plan obedecerá a la naturaleza misma del negocio. "Si decido dar 30 días de crédito, tendrá un efecto en mi flujo de caja. Pero si decido no dar crédito y concentrarnos en el pago al contado, el retorno será distinto", puntualizó.