Así lo señaló el estudio “Beneficios para colaboradores LGTBQ+ 2022″, de Marsh, el cual indica que 64% de dichas firmas no hace referencia específica a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y más (LGTBQ+) en sus políticas.

De esas compañías, 86% planea incorporar tal mención en los próximos dos años. No obstante, 14% no lo contempla, al menos en ese periodo.

Por su parte, el 75% de las firmas que no cuenta con una política de diversidad proyecta establecerla en los siguientes dos años. Asimismo, el 57% de empresas en general ofrece auto-identificación voluntaria de orientación sexual o identidad de género.

Seguros de vida y salud

En el Día Internacional del Orgullo LGBITQ+, el reporte de Marsh da cuenta de las disposiciones de las empresas respecto a los seguros para los empleados que pertenecen a dicha comunidad.

Así, en seguros de salud, el 37% de las compañías declara permitir la afiliación de parejas del mismo sexo. El 100% de éstas afirma que el seguro ofrecido a dichas personas tiene las mismas condiciones que para el resto de empleados.

Si bien la mayoría aun no ofrece tal beneficio, el 82% de dichas compañías considera hacerlo en los próximos dos años, mientras que el resto (14%) todavía no lo planea.

En este último caso, las razones son variadas. Por una parte, la mayoría (57%) alude a restricciones legales, 43% no lo había considerado, 14% no sabe cómo hacerlo y 14% reconoce que no tiene presupuesto para ello.

Y en los seguros de Vida Ley, solo 13% otorga un beneficio similar a empleados LGTBQ+ con la posibilidad de incluir a sus parejas como beneficiarios. De las demás empresas, 71% estima hacerlo.

Prácticas adicionales

Consultados sobre las actividades adicionales orientadas a los empleados LGTBQ+, la orientación y el soporte psicológico es el principal beneficio (17%) señalado por los encuestados. Asimismo, se destacó el material de comunicación para prevenir el acoso a estas personas (16%).

Otras prácticas también realizadas son el mapeo y gestión de casos de acoso (15%), asesoría legal (11%), días libres en caso de “matrimonio conyugal” (10%), uso de nombre social en la organización (9%), entre otras.

En todos los casos, las empresas que no impulsan estas actividades muestran poco interés de hacerlo (no más del 13%).

FICHA TÉCNICA

Muestra: Representantes de 74 empresas.

Sectores: Servicios, construcción, infraestructura, inmobiliaria, industria, banca, tecnologías y otros.

Tipo de empresa: multinacional (61%), nacional (32%) y multilatina (7%).

Tamaño: Empresas de 1 a 500 trabajadores (63%).

Periodo de campo: Del 13 al 20 de junio del 2022