Hace unos días la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, anunció que a fin de mes el Gobierno planteará la creación de un nuevo régimen de promoción del empleo juvenil, el cual dará incentivos a las empresas privadas para que contraten a jóvenes con poca o nula experiencia laboral.

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que una alternativa de incentivo a evaluar podría ser que el Estado subsidie el pago de la remuneración de los jóvenes que las empresas contraten.

Ello ya se ha aplicado en otros países como Colombia y Bolivia, señaló Julio Gamero, especialista de empleo de la OIT para los Países Andinos.

“En estos regímenes de subsidio a la contratación se llegaron a financiar el 100% de la remuneración del jóven por un periodo de seis meses”, señaló Gamero en entrevista con Gestión.pe.

El especialista indicó que “esta experiencia podría replicarse en el Perú”. Pero también deben tomarse ciertas precauciones para evitar ‘el efecto desplazamiento’.

“Debe indicarse claramente que el incentivo se dará en caso se de un incremento en la planilla, sino se puede propiciar el efecto de desplazamiento de trabajadores no jóvenes por los jóvenes”, advirtió Gamero.

Además, refirió que el país no debe descuidar el mantener un ritmo adecuado de crecimiento económico, pues si el PBI no aumenta “así tengas ese incentivo las empresas no contratarán a los jóvenes ya que no habrá más demanda”, anotó.

El especialista también se mostró de acuerdo con otras propuestas de incentivo que se han venido estudiando a nivel del Ejecutivo, como subsidiar el pago de aportes a EsSalud (9% de la remuneración del trabajador) o dar beneficios tributarios a las empresas que contraten a jóvenes.

“Los subsidios a costos de seguridad social, pensiones o incentivos tributarios están dentro del paquete de cosas que se hacen en el mundo para promover la inserción de los jóvenes”, refirió.

Gamero indicó que en Perú la tasa de desempleo entre los jóvenes (de entre 15 a 29 años) triplica a la tasa de desempleo general. Esta tendencia se replica en el resto de países del mundo, apuntó.

A la fecha aún no existe en Perú un régimen de promoción del empleo juvenil. Cabe recordar que en el 2017, en el Gobierno de PPK, se presentó un proyecto de ley para subsidiar el pago a EsSalud en la contratación de los jóvenes, pero la propuesta quedó entrampada en el Congreso.

Y en el 2015, el Gobierno de Ollanta Humala retrocedió tras la promulgación de la denominada ‘ley pulpin’, debido a que este régimen de contratación recortaba el pago de algunos beneficios como CTS, gratificaciones, vacaciones y utilidades.

Panorama del desempleo

Gamero indicó que según cifras del INEI, en Lima hay unos 320,000 desempleados, de los cuales casi la mitad, unos 150,000, son mano de obra calificada, es decir, personas con estudios técnicos o universitarios.

“¿Por qué no encuentran trabajo? O las empresas no están demandando más personal, o la calidad educativa no es homogenea o han estudiado algo que el mercado no va a incorporar”, refirió.

Asimismo, el economista sostuvo que se deben aplicar diversas políticas de promoción laboral, de acuerdo a los distintos universos de jóvenes.

“Por ejemplo, para los jóvenes que están desocupados y que apenas cuentan con estudios secundarios, para ellos el mecanismo para facilitarles la inserción laboral debe ser distinto que para un joven con estudios técnicos o universitarios”, apuntó Gamero.

