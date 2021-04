Muchos profesionales tratan de calzar con el perfil que las empresas buscan al momento de contratar ejecutivos. Hay una serie de habilidades y conocimientos que destacan, y una de ellas sin duda es el nivel educativo. Según la experiencia de búsqueda de estos altos mandos, un nivel de inglés óptimo puede tener más valor incluso que una maestría.

Armando Cavero, socio de AIMS International Perú y experto en headhunting, tomó cinco años de trabajo identificando todos los perfiles que les habían solicitado, que eran alrededor de 80. “[Las empresas] me decían que si el candidato no habla correctamente, no se logra comunicar, no puede hacer una presentación a un público de negocios en inglés, que ni se los presente”.

En esa muestra, un 87.5% de empresas pedía inglés obligatorio. Cavero comentó que muchos candidatos ponen en sus CV que tienen inglés intermedio, pero muchas veces esto significa que no hablan inglés. Porque cuando les pides hacer la entrevista en ese idioma, te dicen que está un poco “oxidado”.

Por otro lado, cuando preguntaban a las empresas si el candidato tenía que tener obligatoriamente un master en negocios, marketing, u otra especialidad, solo un 6.5% de las empresas les decían que si no tiene maestría no lo quieren conocer.

“Entonces, uno se pierde más oportunidades de empleo por no tener inglés más que por no tener maestría. Es escaso el inglés conversacional en el mercado ejecutivo peruano, y diría que el tema de aprenderlo antes que un MBA podría ser más determinante para conseguir empleo”, detalló.

Inglés técnico

En el país existen decenas de institutos de inglés, escuelas y centros de idiomas. Sin embargo, no todas ofrecen ese nivel de especialización que puede servir para negocios o un inglés técnico para determinados trabajos.

La docente británica Valerie Watson fundó hace más de 15 años el International House Lima, centro de idiomas que es parte de la red International House World Organisation con más de 160 centros en 52 países.

Antes de la pandemia se dedicaban a la educación en empresas, mejorando el nivel de inglés de los trabajadores, y ahora lo combinan con preparación para exámenes internacionales como Cambridge First, Advanced, Proficiency y IELTS.

Los cursos son para subir el nivel de inglés y muchos tienen como objetivo mejorar su trabajo. Para esos casos, usan materiales más enfocados al negocio, como hablar en una presentación o simular una reunión. Refirió que hacen muchas prácticas de presentaciones para que se sientan cómodos frente a los colegas.

“Hoy en día, es necesario hablar inglés, porque vas a ganar más dinero, vas a poder viajar al extranjero, y muchas veces es un requisito para un nuevo empleo. Y es mejor aprenderlo lo más temprano posible. Es mi idioma y suena un poco raro, pero las oportunidades son más grandes. Sobre todo a nivel internacional”, indicó Watson.

Actualmente, todos sus cursos son online lo que les permite tener alumnos de todo el país, como Arequipa, Chimbote y Tarapoto, e incluso de otros países como Chile, Ecuador, Colombia y México. También ofrecen la certificación Teacher Training para profesores.

La diferencia es que los alumnos deben tener, como mínimo, un inglés nivel intermedio para iniciar clases. Muchos profesores tienen el inglés nativo, pero tampoco es una condicionante su origen, siempre que tengan el nivel deseado y las certificaciones para enseñar. Los docentes son de Inglaterra, Venezuela y Perú.

Al ser un instituto tipo boutique donde no hacen cursos de alta demanda sino muy especializados, los grupos son de cuatro hasta ocho alumnos, que es lo óptimo. Porque en los grupos con nivel más alto se necesita tener más tiempo para hablar.

¿Cuánto se tarda en aprender inglés a nivel de negocios? Mucho depende del nivel previo que se tenga y de cuántas horas por semana le dediques al curso. Cada nivel son 140 horas, y se puede hacer en seis meses. Los precios van desde los S/ 300 a S/ 450 mensuales (24 horas al mes).