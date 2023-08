Sin embargo, ¿qué sucede cuando la persona no se preocupa por usted o cuando la retroalimentación no es la adecuada? ¿Qué pasa si la persona fue grosera, insensible o poco clara? Ahora no es el momento de criticar la crítica, pero, ¿cómo puede navegar sus propias respuestas emocionales a diferentes tipos de retroalimentación?

He aquí cinco pasos a seguir cuando se enfrenta a una retroalimentación desagradablemente agresiva:

Nombre su emoción

Tómese un minuto. Si encuentra que sus emociones son abrumadoras, intente crear un espacio para usted, o aléjese por completo de la situación.

Separe el trigo de la paja

Una vez que esté tranquilo, piense en lo que se dijo, no en cómo se dijo. ¿Hay alguna información, no importa cuán mal planteada, que pueda ser útil para usted o ayudarlo a tener éxito? Algunas personas nunca le dirán lo que están pensando hasta que estén tan enojadas que no puedan comunicarlo bien.

Puede darse el caso de que no esté de acuerdo con el contenido de la retroalimentación, así como con la forma en que se entregó. Está bien. Pero desafíese a usted mismo para encontrar una cosa que la persona dijo con la que pueda estar de acuerdo. Puede que haya un montón de paja y sólo un grano de trigo. ¡Encuentre ese grano y úselo a su favor!

Recompense la franqueza

Si está de acuerdo con alguno de los comentarios, realice cambios y actualice a la persona sobre lo que está haciendo de manera diferente. Si no está de acuerdo, ofrezca una explicación respetuosa de por qué.

Ofrezca comentarios sobre la retroalimentación

¿Hay alguna manera de transmitir cómo le impactaron sus palabras y acciones? En algunas situaciones, puede ser efectivo compartir cómo una entrega demasiado dura afecta su capacidad para desempeñarse bien en el trabajo.

Tome una decisión

Por supuesto, a veces, cuando habla con la persona sobre cómo le impactó lo que dijo, se dará cuenta de que la persona está intentando molestarlo. En esos casos, decirles cómo lo hicieron sentir no funcionará. ¿Por qué decirles que lograron molestarlo?

En su lugar, limite cuánto interactúa con la persona. Como aconseja la escritora de televisión Elizabeth Craft, “Si alguien te diera un vaso de veneno literal, no lo beberías, así que no bebas el veneno verbal. Si alguien se dirige a ti negativamente en el trabajo, simplemente no ingieras”.

Por Kim Scott, Liz Fosslien y Mollie West Duffy

