Ingresos: ¿Cuánto ganan los gerentes en el Perú?

El competitivo ambiente laboral en los mandos intermedios (gerentes de área) se mide tanto por los requerimientos que las empresas aplican para la contratación como por la meta salarial que se quiera alcanzar.

Con base en la Guía Salarial 2018 para Perú, estudio elaborado por Show Me The Money, y que será presentado hoy en la Universidad del Pacífico, se desprende que es la división comercial la que atrae los mejores rangos de sueldo bruto mensual en el mercado peruano.

Y dentro de esta división, es la gerencia comercial la que destaca. Así, en el caso de las grandes empresas, estas manejan una escala de entre S/ 19,400 a S/ 37, 300, considerando que la variable anual es de 5%.

Un poco más atrás se ubican las posiciones de Marketing, con montos que van desde los S/ 18,300 hasta alcanzar los S/ 25,400.

Si vemos la situación en las medianas empresas, el mayor rango salarial se mantiene en relación a otras divisiones. En estas empresas un gerente comercial puede tener un sueldo que va entre los S/ 13,300 hasta los S/ 27,000.

En tanto, en el caso del gerente de Marketing, este fluctuará entre los S/ 13,300 hasta S/ 25,400.

También con salarios que pueden alcanzar los S/ 32,000 están quienes ostentan los cargos de gerentes de ventas como de gerente de trade marketing.

A la división de Marketing le sigue Tecnologías de la Información (TI), Ingeniería, Finanzas y Recursos Humanos (ver gráficos).

El inglés como base

Los sueldos pueden sonar atractivos, y para alcanzar las empresas demandan determinadas aptitudes. Para la división de Marketing, Show Me The Money indica que el conocimiento del CRM (traducido como gestión de relaciones con los clientes), el conocimiento integral del negocio, finanzas y área comercial son claves.

El 42% de los CEO proviene del área de ventas y marketing

El perfil de los ejecutivos que buscan un cargo de gerente general y CEOs, denominados por Show me the Money como C-Level, ha evolucionando.

Como va cambiando el mercado, el tiempo que un gerente general permanece en su cargo se ha acortado de 10 años a solo cinco años, y se debe a que los ciclos de las empresas se han acortado y los cambios se han producido de manera más rápida.

Es así, que cuando un Directorio pide mejores resultados, normalmente se produce el cambio del gerente. Lo mismo ocurre cuando se realiza la compra de una compañía o una fusión.

Cuando se aspira al cargo de gerente general, debe tener en cuenta que en aproximadamente el 70% de los casos esta persona proviene del interior de la compañía.

En el caso de los CEOs, las áreas que vienen a ser semilleros de estos cargos son: ventas/marketing (42%), operaciones e ingeniería (27%), finanzas (22%), suply chain (7%), recursos humanos (1%), entre otras.

Para aspirar a esta posición las habilidades requieridas por las empresas son que tenga un inglés avanzado, visión integrada del negocio, liderazgo, talent management , trabajo en equipo y multiculturalidad.



Las cifras más altas

Y al ser las cabezas de las empresas, los sueldos que perciben son los más jugosos del mercado. Es así que en una gran empresa, el sueldo bruto mensual de un gerente general se ubica en el rango de S/ 34,000 a S/ 65,800, con una variación anual de 9%.

El paquete anual para este nivel de ejecutivos representa unos S/ 1.138.656.

Mientras que en el caso de los CEO, el rango de sueldo bruto mensual va desde los S/42,000 hasta los S/81,000, también con una variable anual de 9%, lo que les hace alcanzar un paquete anual de S/ 1.402.210.

Y si hablamos de las medianas empresas, estas no se quedan atrás. Para el caso de los gerentes generales, el rango salarial fluctúa entre S/ 24,700 y S/ 47,700, con una variación anual de 7%; y en el caso de los CEOs, el monto oscila entre los S/ 30,500 y S/ 58,800.

Es así que Show Me the Money destaca que una de las consideraciones que más valoran los ejecutivos al momento de asumir el cargo de gerente general o CEO tiene que ver con el salario; dependiendo del monto de éste, las organizaciones podrán contratar profesionales de alto valor para potenciar sus negocios.