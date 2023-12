¿Cuál es su salario actual?

Cuando alguien plantea esta pregunta, es posible que se sienta tentado a exagerar sus ingresos actuales para alentar al gerente de contratación a que le haga una mejor oferta. Un enfoque más seguro es primero devolverles la pregunta.

Puede hacer esto enfatizando su interés en el puesto y su voluntad de negociar después de que ambos hayan decidido que encaja bien.

Si el gerente de contratación no cede, otro enfoque es proporcionar un rango salarial que tenga en cuenta su investigación. Digamos, por ejemplo, que usted gana US$ 75,000 al año, pero el valor de mercado del puesto al que está postulando está más cerca de US$ 85,000. Podría decir:

Con base en mi investigación y experiencia, actualmente me estoy entrevistando con otras empresas para puestos en el rango de US$ 85,000 a US$ 95,000. ¿Eso se alinea con su presupuesto para esta oportunidad?

¿Por qué dejó su último cargo?

Esta puede ser una pregunta especialmente desafiante si lo despidieron. Tenga en cuenta que la mayoría de la gente será comprensiva, más de 200,000 personas fueron despedidas desde principios de 2023.

Sin embargo, si miente al respecto, cualquier reclutador lo percibirá como una señal de alerta.

He aquí un ejemplo de lo que puede decir.

Si bien disfruté mis tres años en [organización], hacia el final de mi mandato, mi empresa anunció que estaban atravesando algunos cambios organizacionales fundamentales. Mi función, junto con la de todos los demás miembros del equipo de marketing, se dio por terminada. Dicho esto, lo veo como una bendición disfrazada, ya que sentí como si estuviera tocando un techo para mi propio desarrollo. Es por eso que estoy emocionado de aprovechar esta oportunidad y seguir creciendo como gerente de marketing.

Del mismo modo, si se fue debido a circunstancias negativas, concéntrese en lo positivo. Hablar negativamente sobre un antiguo empleador no dará la mejor primera impresión. Al gerente de contratación le puede preocupar que usted les haga lo mismo.

¿Cuál es su experiencia con [habilidad] o [programa]?

¿Qué pasa si no tiene las habilidades exactas que busca el gerente de contratación? ¿Qué pasa si no ha trabajado con un programa que usan todos los días? ¿Debería mentir y decir que tiene la experiencia relevante?

En este caso, recomiendo reconocer su voluntad de aprender y crecer en el área que destacan. Luego, cambie la conversación hacia otras habilidades que tenga y que sepa que tendrían un impacto. Hágalo con confianza y con una mentalidad de crecimiento.

Por ejemplo, supongamos que usted es un especialista en marketing digital que solicita un puesto más alto y el reclutador le pregunta si está familiarizado con un programa específico llamado Notion. Esto es lo que puede decir si no es así:

Como especialista en marketing digital con experiencia en SEO , contenido y redes sociales, he trabajado con muchas herramientas de gestión de proyectos diferentes en el pasado, incluidas Asana, Monday y Slack. Si bien no he trabajado específicamente con Notion, confío en que podré hacerlo rápidamente, y estoy deseando utilizarlo pronto de forma más práctica.

La mayoría de los gerentes de contratación valorarán a alguien que esté dispuesto a aprender y que tenga una gran actitud sobre un sabelotodo que tenga una actitud menos buena.

Por Sho Dewan