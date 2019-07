Gobierno flexibiliza requisitos para ser designado director de una empresa del Estado

A través del Decreto Supremo N° 215-2019-EF emitido hoy, el Gobierno flexibilizó los requisitos para ser designado director de una empresa del Estado que integren el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

La persona designada ya no deberá tener un mínimo de cinco años de experiencia gerencial o como director de una empresa, tal como lo señalaba el anterior reglamento.

El nuevo reglamento señala que la persona debe “tener experiencia gerencial o directiva, acreditado documentariamente”, pero ahora sin establecer un plazo mínimo de ejercicio en estos cargos.

“El país cuenta con numerosos profesionales de reconocida trayectoria, solvencia moral y suficiente experiencia, que cuentan con amplia experiencia en la gestión pública y en proyectos estatales; así como un alto nivel de experiencia profesional y académica, cuyos servicios podrían ser de alto interés para la gestión de las empresas sujetas al ámbito del Fonafe”, señala el decreto como sustento de la modificación realizada.

Se mantiene el resto de requisitos para ser designado director de una empresa del Fonafe. La persona debe ser:

a. Honrada y capaz.



b. Reconocida por su trayectoria profesional y solvencia ética y moral.



c. Poseedora de una amplia experiencia en la toma de decisiones estratégicas y de gestión empresarial.



d. Contar, por lo menos, con un grado académico universitario, acreditado documentariamente.



e. Tener experiencia gerencial o directiva, acreditado documentariamente.



f. Tener hábiles sus derechos civiles, acreditado documentariamente.



g. No estar inhabilitado para ejecutar función pública o para contratar con el Estado, de acuerdo a Resolución Administrativa o Resolución Judicial definitiva, acreditado documentariamente.



h. No tener condena por delito doloso, acreditado documentariamente.



i. No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general, acreditado documentariamente.”

El decreto también señala que el Fonafe modificará el peso de los factores de evaluación de las personas propuestas como miembros del directorio de una empresa estatal.

Los factores son 3: formación profesional, trayectoria profesional y capacitación. Actualmente se le da mayor puntaje a las personas que tienen más de 10 años de experiencia gerencial o como director. Ello podría variar con una la norma que deberá emitir el Fonafe.